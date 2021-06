Samsung Galaxy S22: vylepšená stabilizace fotoaparátu a také procesory Exynos a Snapdragon?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ačkoliv bude nový vlajkový telefon Samsung Galaxy S22 představen až příští rok v lednu, již nyní se objevují první vlaštovky v podobě úniků specifikací. Informací je zatím jako šafránu, ale jisté je, že přípravy jsou již v plném proudu.

Samsung Galaxy S22 – vše, co o plánované novince víme

Nadcházející top modely společnosti Samsung – Galaxy S22 a S22+, by podle zvěstí mohly přijít s menším displejem, než má aktuální řada S21. Nejvyšší řada Ultra by si naopak měla zachovat shodnou úhlopříčku 6,8 palců s technologií LTPO. Touto technologií jsou vybaveny například modely Note 20 Ultra nebo Galaxy Z Fold 2. Tato technologie umožňuje adaptivně měnit frekvenci displeje podle zobrazovaného obsahu. LTPO technologií by měl být vybaven i displej plánovaného iPhonu 13.

Úhlopříčka displeje dle uniklých informací počítá u modelu S22 s 6,06 – 6,1 palců, zatímco model S22+ by měl dostat panel s úhlopříčkou 6,5 – 6,6 palců. Bližší specifikace, jako je rozlišení nebo obnovovací frekvence, zatím nejsou známy, ale předpokládáme, že se všechny modely pochlubí s frekvencí 120 Hz. Co se týče designu, tak ani zde prozatím nemáme příliš mnoho informací. Víme jen to, že Samsung si pohrává s myšlenkou polykarbonátové zadní části u modelů S22 a S22+, což by mohlo snížit výrobní náklady a výslednou cenu zařízení.

Změny by se mohly dočkat fotoaparáty. Řada Galaxy S22 by mohla přinést technologii posuvného snímače, podobnému tomu, jakým je vybaven iPhone 12 Pro Max. Tato technologie přináší stabilizaci samotného snímače, namísto objektivu. Výsledkem je lepší kvalita snímků a lepší stabilizace obrazu. Naopak dle informací by fotoaparát již neměl být vybaven technologií ToF a rovněž nové modely zatím zřejmě nebudou vybaveny předním fotoaparátem umístěným pod displejem. Vedle těchto novinek se také „šušká“, že by fotoaparáty pro nové modely měl vyvíjet známý japonský výrobce Olympus.

Co se týče novinek týkajících se procesorové výbavy, tak zde očekáváme, že by řada S22 měla být vybavena jak procesory Exynos, tak i procesory Snapdragon. To, jakým procesorem budou telefony vybaveny, bude zřejmě závislé, pro jaký trh budou určeny. Uniklé informace dále říkají, že čipové sady budou využívat vlastní jádra Kryo 780 založená na architektuře ARMv9 a grafické čipy Adreno 730.

Zdroj: sammobile.com



Domů » Články » Samsung Galaxy S22: vylepšená stabilizace fotoaparátu a také procesory Exynos a Snapdragon?

reklama reklama