Zdroj: Dotekomanie.cz

Největší novinkou v rámci komunikačních platforem společnosti Facebook je rozhodně začátek integrace Messengeru do Instagramu. Nabídnou se větší možnosti v komunikaci a hlavně budete moci komunikovat přes Instagram s někým na Messengeru a naopak. Mezitím se ději ale další změny v rámci sociální sítě pro sdílení fotografií a dalšího multimediálního obsahu.

Instagram a stream příspěvků

Sociální sítě jen tak neukazují příspěvky v chronologickém řazení a snaží se vybírat, co by se uživateli mohlo líbit. Instagram patří mezi takové služby, ale s novou aktualizací mění hlavní stream a zobrazování příspěvků. Asi jste si všimli, že se tato síť snažila zobrazit menší informaci o tom, že jste nejnovější příspěvky již viděli. Následně jste mohli ale skrolovat dolů a prohlídnout si starší.

V nové verzi to již není možné. Jakmile si projdete nejnovější příspěvky, tak se sice zobrazí opět ta samá informace, ale následovat budou doporučené příspěvky od lidí a účtů, které nesledujete. Instagram je vybírá na základě toho, co se vám líbilo. Pokud si vše projdete, příspěvky se přesnou do jiné části aplikace, vždy ale zůstane na prvním místě ten nejnovější příspěvek.

Pokud si chcete zobrazit starší příspěvky, musíte kliknout na odkaz Zobrazit starší příspěvky, který se nachází po textem Nic dalšího tu už není. Sekce je tak trochu schovaná. Jednoduše chce Instagram dát přednost navrhovaným příspěvkům a rozšířit tak možnosti. Samozřejmě se zde budou nacházet i reklamy, které se v nich asi ztratí. V mém případě ale aplikace ještě nenavrhla jakýkoliv příspěvek a to mám aktualizaci již několik dnů. Je evidentní, že funkce ještě není zcela dokončena. Na druhou stranu nemusím procházet příspěvky od těch, co nesleduji.

Zdroj: thenextweb.com



Domů » Články » Instagram mění hlavní stream příspěvků

reklama reklama