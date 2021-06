Huawei se bude starat o aktualizace Honor mobilů uvedených před 1. dubnem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Není to tak dávno, co jsme se dočkali nové série Honor 50. Ta je velmi podstatná, jelikož se jedná ve své podstatě o návrat této značky, která již nepatří původní mateřské společnosti Huawei. To zároveň znamená, že mobily budou mít například kompletní podporu Google služeb a aplikací. Honor se tak dostal do stavu, kdy si musí vydobýt své postavení znovu. Poměrně velký otazník ale visel nad aktualizacemi starších modelů. Finská pobočka nyní poskytla podstatné informace.

Android 11 v nedohlednu?

Honor se sice vrací, ale jde spíše o nové modely. Sice se pokusí starat se o zákazníky, kteří si koupili starší smartphony. Servis asi bude normálně zajištěn, ale aktualizace mobilů nebudou tak úplně spadat pod Honor. O ně se má starat přímo Huawei. Konkrétně bude poskytovat aktualizace pro mobily uvedené před 1. dubnem 2021.

Dle vyjádření budou top modely dostávat pravidelné měsíční aktualizace, ostatní pak každé čtvrtletí. Není ale řečeno, do kdy bude Huawei poskytovat tuto podporu. Jen je fádně uvedeno, že do konce produktového cyklu. Dá se očekávat, že aktualizace se budou týkat bezpečnostních záplat, případně aktualizací nadstavby. Velkou otázkou je, jestli se tyto mobily dočkají někdy aktualizace na Android 11. Celkem pochybujeme, že by se majitelé dočkali verze, která za chvíli již nebude aktuální. Navíc by to obnášelo investice do vývoje v době, kdy Huawei ztrácí podíl na trzích.

V tuto chvíli se nabízí seznam zařízení, o která se bude starat po softwarové stránce právě Huawei. Kromě top modelů Honor 20, Honor 20 Pro a Honor 20 View se informace týkají smartphonů:

Honor 30

Honor 30 Pro +

Honor 30i

Honor 30S

Honor View 30 Pro

Honor 20e

Honor 20i

Honor 20S

Honor 20 Lite

Honor 10i

Honor 9A

Honor 9C

Honor 9S

Honor 10X

Honor 9X lite

Honor 10X lite

Honor 9X Pro

Honor 8A

Honor 8S

Honor 8A Pro

