Fotoaparáty na zádech chytrých telefonů by již díky společnosti Samsung nemusely vyčnívat

Ačkoliv se chytré telefony vyrábějí stále tenčí, jejich štíhlou linii vždy naruší jeden rušivý element. Tím je zadní fotoaparát, který díky své konstrukci vystupuje z těla telefonu.

Nové fotografické snímače od společnosti Samsung

Samsung, jak se zdá, pracuje na snímači ISOCELL JN1, který by tento problém mohl vyřešit. Snímač by měl disponovat rozlišením 50 MPx a velikostí 1 / 2,76 palce a 0,64 μm. Podle sdělení Samsungu by měly tyto snímače nabídnout až o 16 % lepší světelnou citlivost, pixel binning 4in1 a celkově vylepšení snímání za horších, nebo slabých světelných podmínek.

Snímače ISOCELL JN1 by se také měly pochlubit funkcí Double Super PDAF, která umí využít dvojnásobně hustoty pixelů pro automatické zaostřování s fázovou detekcí což zajistí lepší zaostření na objekt i když budou světelné podmínky nedostatečné. Nové čipy také dokáží zajistit pořizování videa v kvalitě 4K a 60 snímcích za sekundu a slow motion videa s rozlišením 1 080 pixelů a snímkovací frekvencí 240 fps.

Ačkoliv není dané, že se zrovna tyto čipy budou těmi, které uvidíme u vlajkových lodí, jedná se rozhodně o čipy, které technicky mají co nabídnout a díky mnohem menším rozměrům by mohly také řešit estetickou stránku věci, kdy by zadní fotoaparáty nemusily natolik vystupovat z těla telefonu.

