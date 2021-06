Black Shark FunCooler 2 magnetický ventilátor přichází pro iPhone 12

Black Shark jistě znáte. Společnost se zprvu prezentovala jako výrobce herních telefonů. Jak to ale u výrobců smartphonů bývá, často rozšíří své portfolio o další položky, ačkoliv v případě Black Sharku se stále jedná o položky pro hraní her. Nejnovějším produktem společnosti je nová verze chladícího ventilátoru FunCooler 2, který je speciálně navržen pro řadu iPhone 12.

Magnetická verze FunCooler 2 se připevní pomocí magnetu na zadní straně telefonů iPhone 12. Jak už víte, řada iPhone 12 je vybavena magnety, které umožňují magnetické připevnění periferních zařízení a příslušenství k zadní části telefonu. Apple samozřejmě nabízí nepřeberné množství příslušenství, které tento design využívá, ale nechybí na trhu ani příslušenství od jiných výrobců.

Black Shark ventilátor má šířku 62 mm a tloušťku 22 mm. Díky tomu se FunCooler 2 stává jedním z nejmenších externích ventilátorů na světě. Díky svému minimalistickému designu by neměl vadit při dlouhodobém hraní her. V chladicím ventilátoru je 15 magnetů Iron-Boron, které zajišťují bezpečné připevnění k telefonu. Celková hmotnost činí 73 gramů. Finální cenu příslušenství společnost ještě neuvedla, rovněž datum zahájení prodeje. Očekává se, že prodej bude zahájen nejprve v Číně a poté se rozšíří na další regiony.

Zdroj: gizmochina.com

