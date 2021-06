FitBit vám nově bude umět změřit, jak moc v noci chrápete

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sledování spánku je již poměrně standardní funkcí, kterou nabízí většina současných chytrých nositelných zařízení. Vedle měření spánku je zde poměrně mnoho aplikací, které skrze mikrofon ve vašem telefonu dokáží zaznamenat to, jak v noci chrápete. FitBit aktuálně podporu měření chrápání implementuje do svých zařízení.

FitBit vám nově řekne, jak moc chrápete

V poslední verzi aplikace FitBit pro Android se objevily indicie, které poukazují na to, že vývojáři pracují na implementaci funkce Snore & Noise Detect. Nově by totiž zařízení FitBit měla umět skrze vestavěný mikrofon zaznamenávat to, jak chrápete, a naměřená data pak ukládat do přehledu v aplikaci.

Měření chrápání nebude trvalé, ale bude zaznamenáváno v pravidelných několika sekundových intervalech. Mikrofon zařízení bude zaznamenávat hluk. Skrze algoritmus zařízení rozpozná, zdali se opravdu jedná o chrápání, nebo jiný zvuk v okolí. Pakliže bude v místnosti vyšší hladina nerozpoznaného zvuku, nemusí záznam chrápání fungovat správně. Vzhledem k tomu, že záznam chrápání bude náročnější na spotřebu energie, bude vždy vhodné zařízení před ulehnutím do postele dostatečně nabít. Výrobce doporučuje nabití alespoň na 40 % kapacity baterie.

Nová funkce by se měla postupně šířit do všech aplikací v rámci platformy Android. Kdy bude funkce dostupná i pro iOS, zatím není známo.

