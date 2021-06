FaceTime v iOS 15 nabízí elegantní upozornění pro mikrofon

PĹ™i příštĂ­m pokusu o uskuteÄŤnÄ›nĂ­ hovoru FaceTime v rámci systĂ©mu iOS 15 se ztlumenĂ˝m mikrofonem vám operaÄŤnĂ­ systĂ©m poskytne elegantnĂ­ upozornÄ›nĂ­. S nĂ­m vás vybĂ­dne k zapnutĂ­ mikrofonu, abyste mohli mluvit a ostatnĂ­ uĹľivatelĂ© vás slyšeli.Â

NovĂ© upozornÄ›nĂ­, kterĂ© poprvĂ© objevil server The Verge, je součástĂ­ širšího sortimentu zmÄ›n a novĂ˝ch funkcĂ­ pĹ™icházejĂ­cĂ­ch do FaceTime, kterĂ© Apple v rámci WWDC 2021 nedemonstroval. KonkrĂ©tnÄ› tato novinka bude k dispozici v rámci iOS 15, iPadOS 15 a macOS Monterey.Â

Miliony lidĂ­ po celĂ©m svÄ›tÄ›, kteří musĂ­ Ĺ™ešit problĂ©my se zdravotnĂ­ krizĂ­ COVID-19, pĹ™ešly na práci z domova. K online schĹŻzkám tak používajĂ­ nejen FaceTime, ale takĂ© Zoom a další platformy. Proto toto upozornÄ›nĂ­ pĹ™icházĂ­ vhod, protoĹľe ne vĹľdy si pĹ™i mluvenĂ­ uvÄ›domĂ­te, Ĺľe máte ztlumenĂ˝ mikrofon. Â

Zdroj: macrumors.com

