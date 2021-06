Beoplay HX: dokonalost ve střední třídě? [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Bang & Olufsen nedávno na trh uvedl nová náhlavní bezdrátová sluchátka HX, nástupce modelu H9, který má nabídnout zlepšení v každém směru. Dokonce došlo k zlepšení i v oblasti hmotnosti, přičemž 285 gramů na hlavě a uších je mimořádně příjemné hned od prvního nasazení.

Model s označením HX je vyroben na vysoké technické úrovni s elegantním designem a za 12 990 Kč zapadá do střední třídy. Sluchátka jsem osobně dlouhodobě testoval a v níže uvedených odstavcích se s vámi podělím o své zkušenosti.

Balení a zpracování

V opravdu robustní vnější krabici najdeme pouzdro obsahující sluchátka HX. Menší přihrádka v pouzdře skrývá kabel USB-A s koncovkou USB-C o délce 1,20 metru (za mě naprosto dostačující délka) a identický audio kabel o délce 1,20 metru (poměrně krátký).

Za mě je model HX velmi atraktivní, přičemž k dispozici je ve třech barevných provedeních – antracitová, hnědá a písková. Beoplay HX se vyznačuje opravdu kvalitními materiály, pochválit musím také velmi dobré zpracování a elegantní design. Nejvíce jsem ale ocenil příjemné nošení – ani s brýlemi mě sluchátka nijak netlačila. I po několika hodinách nošení jsou pohodlná.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samotné náušníky jsou vyrobeny z hliníku, přičemž polštářky z měkké kůže. Čelenka je vyrobena z kompozitního materiálu a sluchátka lze pohodlně nastavit tak, aby vyhovovala vaší hlavě pomocí polstrovaného teleskopického mechanismu. Spodní strana je pak potažena látkou. Svršek naopak zdobí kožená nášivka ve stejné barvě. Vzhledem a dojmem se jedná o vysoce kvalitní produkt.

Technologie

HX pracuje s Bluetooth 5.1 a zvukovými kodeky aptX Adaptive, stejně jako AAC a SBC. Sluchátka tak poskytují nejlepší možné zvukové spojení se všemi zařízeními aktuálně na trhu. Kromě toho jsou poskytovány certifikace pro Google Fast Pair, MFi (iOS) a Microsoft Swift Pair pro nejrychlejší možné a nejstabilnější Bluetooth připojení. 40mm měniče poskytují efektivní frekvenční rozsah 20 až 22 000 Hz. Moc se mi líbila funkce, pomocí které jsem mohl připojit současně dvě zařízení.

Beoplay zapracovalo také na adaptivní potlačení šumu, které bylo naprosto skvělé. V podstatě nějaké drobné zvuky z okolí jsem slyšel pouze v metru a celkově v MHD. Pro domácí, kancelářské nebo venkovní použití je funkce více než dostačující. Mohou za to ale čtyři digitální mikrofony, které okolní hluky zachytávají a co nejvíce tlumí.

Sluchátka jsou pak vybavena lithium-iontovou baterií s kapacitou 1 200 mAh. Jinými slovy, s aktivovanou funkcí ANC jsem se dostal na 30 hodin používání, bez potlačení šumu na 40 hodin – zhruba. Troufám si říci, že jde o velmi působivá čísla.

První spuštění

Co mě opravdu trápilo, tak bylo prvotní spuštění sluchátek. Vždy se snažím sám přijít na to, jak sluchátka aktivovat a spárovat – a vždy se trefím. V tomto případě jsem ale musel snad poprvé použít manual, abych zjistil, jak sluchátka spárovat. Dle manuálu bylo potřeba stáhnout a nainstalovat aplikaci, která po spuštění nebyla schopna HX model najít. Musel jsem tedy sluchátka spárovat klasickým způsobem, a to podržením vypínacího tlačítka.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mimochodem, samotné vypínací / zapínací tlačítko je tak trochu zvláštní. Jedním stisknutím sluchátka mohu vypnout nebo zapnout, přičemž k Bluetooth spárování dojde přidržením tlačítka. Bohužel tlačítko se ze začátku nemusí podařit dobře stisknout, takže jsem i několikrát musel synchronizaci aktivovat.

Jakmile ale došlo k synchronizaci, vše bylo v naprostém pořádku. V ideálním případě by sluchátka měla fungovat zcela sama. Když je tedy nasadíte, připojí se automaticky ke známým zařízením, jako jsou počítače nebo smartphony. Přeskakování v seznamu skladeb je víceméně intuitivní a režim potlačení šumu, režim průchodnosti, přijímání telefonních hovorů nebo kontaktování uživatele prostřednictvím hlasového asistenta funguje také na jedničku.

I když označení „na jedničku“ není asi úplně správné. Někdy se mi stalo, že sluchátka tzv. zaklopýtla. Začněme s každodenními výzvami. V mém testu jsem většinu času strávil s iPhonem a MacBookem Pro. Se sluchátky jsem tedy telefonoval, připojoval se k videohovorům, poslouchal hudbu, podcasty a sledoval videa.

Jednou z věcí, které ne vždy fungovaly, bylo ovládání hlasitosti, které používá gesta přejetím prstem. Kruhové přejetí prstem po pravém sluchátku, ve směru hodinových ručiček pro zvýšení a proti směru hodinových ručiček pro snížení, bylo příliš často neúspěšné. Doufám, že to aktualizace firmwaru vylepší, protože předchozí modely Beoplay tuto disciplínu zvládaly o poznání lépe. Zastavení hudby nebo přijímání hovorů poklepáním na střed pravého vnějšího povrchu HX fungovalo spolehlivě po znatelném zpoždění – zvykl jsem si.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Kvalita hlasu během hovoru byla velmi dobrá – jak pro klasické telefonní hovory, tak pro videokonference. Spolehlivě fungovala i změna režimu NC stisknutím tlačítka na zadní straně levého šálku. Díky tomu bylo snadné rychle se přizpůsobit různým prostředím. Další dobře fungující věcí byla schopnost odpojit se a automaticky pozastavit poslech hudby nebo podcastu, tudíž po dalším připojením začnete znovu tam, kde jste skončili. Ze všeho nejvíce jsem si ale zamiloval rychlost nabíjení. Těmto sluchátkům totiž stačily dvě hodiny nabíjení, abych se bez obtíží dostal k pětidennímu používání.

Potlačení zvuku a šumu

U každodenních sluchátek je zvuk důležitý, ale zdaleka to není nejdůležitější věc nebo skutečně jediný rozhodující faktor při nákupu. Po poslechu mého seznamu skladeb na Spotify mi sluchátka přišla celkem univerzální: teplé, vyvážené, příjemné, dostatečně hlasité. HX nabízí žánrově odolný zvukový zážitek, aniž by ukázal jakýkoli speciální charakter. Klasika, jazz, soul, pop, elektronika: všechno bylo pohodlně do ucha naservírováno. Z mého pohledu model HX nabízí skvělý zážitek z poslechu bez ohledu na to, jaký žánr posloucháte.

Pokud jde o potlačení šumu, Beoplay HX nenabízí totální odtržení od světa. Fungují naprosto dobře pro každodenní použití, ale ve srovnání třeba s Apple AirPods Max jsou rozdíly patrné. Lehká konstrukce HX znamená, že mají malý vnitřní objem, takže jejich pasivní potlačení hluku není pro dvojici uzavřených sluchátek tak skvělé.

V režimu ANC se HX také snaží bojovat zejména se zvukovými událostmi s dlouhými vlnami. Procházka po silnici odhalila slabiny útlumu, zejména s hučením a zvuky motoru. Na druhou stranu hluk větru zvládl HX celkem dobře a působivý byl také režim průhlednosti. Mírně znatelný hluk pozadí a poněkud příliš zdůrazněné výšky jsou docela přijatelné. Rozdíl s audio konektorem jsem nezaznamenal.

Shrnutí

Celkově sluchátka hodnotím opravdu velmi pozitivně. Do jisté míry jsem byl nadšen. Design Bang & Olufsen mě asi nikdy nepřestane přitahovat. Pochválit musím kvalitní zpracování náušníků, které jsou na uších velmi pohodlné. Začátky se synchronizací jsem schopen odpustit, přeci jen šlo spíše o mou nešikovnost – do jisté míry. Gesta pro regulaci přehrávaného obsahu mě zklamala, naopak výdrž baterie je excelentní. Suma sumárum, pokud se poohlížíte po sluchátkách střední třídy, Beoplay HX mohu s čistým svědomím doporučit. U Smarty.cz jej zakoupíte za 12 990 Kč.

Klady:

Design

Použité materiály

Pohodlné při nošení

Měkké náušníky

Měkká čelenka, netlačí na hlavu

Dlouhý výdrž baterie

Zápory:

Nedokonalé ANC

Zvláštní proces synchronizace

Problémová gesta pro ovládání přehrávaného obsahu

Za poskytnutí produktu děkujeme partnerovi Smarty.cz. Beoplay HX si můžete zakoupit ZDE

reklama reklama