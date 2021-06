ASUS aktualizoval staré i současné vlajkové modely

Společnost ASUS pomalu zavádí nové aktualizace pro své staré i současné vlajkové modely, dohromady jde o čtyři zařízení. Konkrétně se instalačního balíčku dočkaly modely ZenFone 6, ZenFone 8 a ROG Phone 3, ROG Phone 5.

Tyto aktualizace přináší hlavně vylepšení a opravy chyb v oblasti bezpečnosti. Podívejme se na jednotlivé poznámky k aktualizacím.

ZenFone 8 získává třetí stabilní aktualizaci od uvedení na trh. Společnost se snaží dále optimalizovat svůj nový vlajkový model. Aktualizace optimalizuje kvalitu telefonních hovorů a také kvalitu fotoaparátu. Zlepšena byla i stabilita systému, zatímco pro Německo, Rusko a Česko existují některá specifická vylepšení pro jednotlivé regiony.

Tento model se dočkal poměrně dlouhého seznamu změn. Dostal novou bezpečnostní opravu Androidu pro duben 2021. Byly opraveny také některé problémy s 5G připojením. Problém s ořezáváním ikon v režimu App Drawer na šířku byl opraven a totéž platí pro občasné reklamy, které se objevovaly. Některé problémy s ozvěnou byly opraveny, objevovaly se během hovorů.

I zde jsme se dočkali bezpečnostní opravy Androidu pro duben 2021. Kromě toho aktualizace umožňuje VoLTE / WoWIFI na MTS v Rusku. Také byl opraven problém, který bránil výstupu obrazovky přes HDMI na monitor ASUS MG279Q, Kromě toho byl aktualizován APN seznam.

Taktéž jsme se dočkali bezpečnostní opravy Androidu pro duben 2021. Máme zde také opravenou nespecifikovanou chybu. Verze APN byla též aktualizována. Opraven byl problém se stavovým řádkem, který nebylo možné vysunout během sledování videa nebo hraní her přes celou obrazovku.

