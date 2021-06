Apple si u EEC registroval budoucí iPhone 13

Na internetu vyplavala informace o nové registraci v ruském jazyce pro EEC (Eurasian Economic Commission). Registrace v databázi EEC se opírá o dosud nevydané modely iPhone 13, které Apple představí na podzim letošního roku.

Uvedeny byly verze se systémem iOS 14 s označením A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 a A2645. Nutno podotknout, že žádné z čísel neodpovídá stávající řadě chytrých telefonů od Applu.

Všechny produkty obsahující šifrovací nebo kryptografické nástroje se musí registrovat. Z předchozích zkušeností víme, že pokud jsou zařízení registrována v tomto období a nesou zcela nová čísla, jedná se o produkty, které Apple představí ke konci roku.

Letošní řada iPhone 13, jež má být uvedena na trh v září, bude vycházet z modelů iPhone 12. Dočkáme se tak čtyř zařízení v různých velikostech – 5,4 palce, 6,1 palce a 6,7 ​​palce, přičemž dva z iPhonů budou „Pro“ modely a dva prodávané jako levnější a dostupnější zařízení.

Neočekávají se zásadní konstrukční změny. Můžeme se ale těšit na vylepšené fotoaparáty, rychlejší procesory řady A, nové 5G čipy, lepší výdrž baterie a některá vylepšení pro výřez v displeji.

Zdroj: macrumors.com

