Apple opět dominoval trhu s wearables

Segment wearables zahrnuje vše od chytrých hodinek a fitness náramků až po bezdrátová sluchátka. A právě v prvním čtvrtletí tohoto roku poptávka po tomto segmentu stoupala napříč evropským kontinentem.

Podle IDC evropské zásilky dosáhly během prvních tří měsíců 22 mil. kusů, což je o 33 % více než ve stejném období v roce 2020, kdy bylo prodáno 16,5 mil. kusů zařízení. Apple se stal opět lídrem trhu se 7,8 mil. kusy a tržním podílem 35,6 %. Před rokem společnost prodala 5 mil. zařízení a představovala 30 % z celkového trhu. Lepší prodeje mají na svědomí chytré hodinky, hlavně modely SE a Watch Series 3 byly velmi dobře prodávány.

Důležitou roli ale hrály také prodeje AirPods. Jelikož jsou ale AirPods delší dobu neaktualizovány, prodeje zpomalují.

Na druhém místě se umístil Samsung, který prodal 3,5 mil. kusů, což představuje meziroční nárůst o 27,2 %. Navzdory silnému růstu se však podíl společnosti Samsung na trhu mírně snížil z 16,8% na 16,1%. IDC neuvedlo podrobnosti o prodejním výkonu společnosti Samsung během celého čtvrtletí. Důležitou roli ale bezpochyby hrála jeho úspěšná řada chytrých hodinek spojená s novým Galaxy Buds Pro. S nadcházející platformou Wear a řadami Galaxy Watch 4, stejně jako údajně Galaxy Buds 2, má Samsung silnou pozici pro další zvyšování svých dodávek ve druhé polovině roku 2021.

Na třetím místě se pak umístilo čínské Xiaomi, které dodalo 2,5 mil. jednotek. Dodávky společnosti ale ve skutečnosti poklesly z 2,5 mil. jednotek, což následně snížilo její podíl na trhu z 15,7 na 11,5 %.

Zdroj: phonearena.com

