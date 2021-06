Apple naznačil, že AirPods budou schopna sledovat zdravotní funkce

V roce 2014 Apple přišel s novou aplikací Zdraví, která uživatelům umožňuje sledovat a zaznamenávat jejich srdeční frekvenci a která navazovala přímo na první Apple Watch. Společnost si však velmi rychle uvědomila potenciál spojit tento software s jeho neustále zlepšujícím hardwarem, proto v současnosti aplikace umožňuje uživatelům zaznamenávat mnohem více informací o zdraví.

A právě sledování zdraví má Apple velmi dobře podchycené – od Apple Watch přes iPhone. Není tedy divu, že se hodlá zabývat dalším produktem, který by mohl s aplikací propojit. Jedním z nových gadgetů by měla být sluchátka AirPods.

Nejnovější model sluchátek AirPods Pro již obsahuje dvojici optických senzorů, akcelerometr detekující pohyb/řeč a monitor síly. Kevin Lynch, viceprezident technologií Applu, v rozhovoru pro TechCrunch naznačil, že právě sluchátka budou umět sledovat naše zdraví.

Příští AirPods Pro budou mít pohybové senzory aktualizovány se zvláštní pozorností na sledování fitness. Následná data budou samozřejmě integrována do aplikace Zdraví. Je tedy jasné, kam Apple míří – chce vybudovat vlastní zdravotní ekosystém. Apple vidí velký potenciál pro využití co největšího počtu zařízení k monitorování zdravotních dat.

V letošním iOS 15 bude aplikace Zdraví schopna sledovat příjem jídla a kalorií. Umožní vám také sdílet vaše zdravotní údaje soukromou (například s blízkými, kteří se obávají o vaše zdraví), nebo veřejnou cestou, například se svým lékařem. Mluví se dokonce i o monitoru cukru v krvi, který dorazí na Apple Watch 7.

Zdroj: phonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!