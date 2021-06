Apple nadále dominuje wearables trhu

Společnost Apple mezi lednem a březnem letošního roku opět porazila všechny své konkurenty v oblasti chytrých hodinek a nositelných zařízení. Na základě analytické zprávy Counterpoint Research a International Data Corporation (IDC) měl Apple nejsilnější prodeje.

Cupertinská společnost v prvních třech měsících roku 2020 působivě vylepšila svá celosvětová prodejní čísla o 50 %, meziročně se propadla na neuvěřitelných 33,5 %. I přesto se ji ale povedlo zaznamenat prodejní nárůst o 5 mil kusů – z 1. čtvrtletí roku 2020 se Apple dostal na 30,1 mil. kusů. Díky tomu má dominantní 28,8% podíl na trhu. Za dominantní postavení společnosti mohou produkty AirPods, Beats a Apple Watch.

Na druhém místě se samozřejmě umístil Samsung, který ve skutečnosti překonal svého úhlavního rivala, ale pouze v procentních bodech, přičemž její jinak pozoruhodný meziroční nárůst o 35,7 % se projevil jen v nárůstu počtu prodaných kusů o něco zhruba 3 mil. kusů na 11,8 mil. kusů.

Kategorie „ostatní“, kam spadají výrobci jako Fitbit, Garmin, Huami, Bose, Amazon a Razer, měla také docela dobré čtvrtletí. Především díky rostoucí popularitě levných chytrých náramků a bezdrátových sluchátek.

Na třetím místě se pak celkově umístilo Xiaomi, které se přemístilo z druhého místa. Může za to menší zájem o produkty Xiaomi. Dobře se dařilo i Huawei, které se umístilo na čtvrtém místě.

Zdroj: phonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!