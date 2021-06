Oppo Watch 2 dorazí se Snapdragonem Wear 4100

Zdá se, že společnost Oppo je konečně připravena nabídnout nástupce loňských chytrých hodinek. Na čínské sociální síti Weibo se objevila pozvánka na novou řadu Watch 2. Oficiální pozvánka naznačuje příslib lepší výdrže baterie. K představení produktu by mělo dojít ve druhé polovině letošního roku.

Samotný únik od leakera nabízí podrobnější informace o nadcházející sérii Watch 2. Měli bychom očekávat dvě velikosti, stejně jako u loňských modelů se dočkáme 42 a 46mm variant. Oba modely budou disponovat procesorem Snapdragon Wear 4100, spolu s vlastní sekundární čipovou sadou Apollo 4s. Očekává se, že Watch 2 nabídne operační systém ColorOS založený na Android Oreo 8.1. K tomu bude údajně k dispozici sekundární operační systém RTOS pro prodloužení výdrže baterie.

Mezi další specifikace má patřit eSIM s podporou LTE a 16GB vnitřní úložiště. K dispozici bude prý také nová aplikace Oppo Relax, stejně jako zcela nové ciferníky a přepracovaná aplikace pro detekci stresu. Leaker zmínil možnost také EKG.

Zdroj: gsmarena.com

