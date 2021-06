Apple nabídne vývojářům beta verze firmwaru AirPods Pro

Apple uvádí, že počínají budoucím datem nabídne členům programu Apple Developer Program přístup k beta verzím aktualizací firmwaru AirPods Pro. Registrovaní vývojáři a testeři tak budou mít možnost otestovat nový firmware před jejím finálním vydáním veřejnosti.

Společnost s touto informací přišla na svém vývojářském blogu, kde jsou k dispozici beta verze iOS, iPadOS, macOS, watchOS a tvOS. Podle Applu beta verze AirPods Pro umožní vývoj určitých funkcí pro iOS a macOS a umožní funkce jako Conversation Boost a Ambient Noise Reduction.

„AirPods Pro firmware pro členy Apple Developer Program bude k dispozici v blízké budoucnosti. To umožní vývoj funkcí na iOS a macOS pro sluchátka AirPods Pro a také nové funkce, včetně Conversation Boost a Ambient Noise Reduction.“

V současné době Apple příležitostně vydává aktualizace pro AirPods, AirPods Pro a AirPods Max. Ruční instalace aktualizací není možná. Místo toho se zařízení automaticky aktualizují při připojení k napájení a poblíž spárovaného iPhonu nebo iPadu s připojením k internetu.

Zdroj: macrumors.com

