Golfové boty – jaké koupit, aby byly pohodlné? [sponzorovaný článek]

Vzhledem ke specifičnosti golfu nelze golfové boty nahradit botami určenými pro jinou sportovní disciplínu. Musí zajistit přilnavost jak podél osy boty (chůze po mokré trávě), tak i napříč (vypálení energickým švihem). Měly by pevně držet na nohu během swingu, ale zároveň vám umožnit chodit několik hodin, aniž byste cítili únavu. Jak to sladit?

Golfové boty – pohodlné a podporující chodidlo

Pohodlné golfové boty by měly být pouze o 0,5 cm delší než chodidlo dospělé osoby nebo o 0,5 … 1 cm delší než chodidlo juniora. Příliš velké způsobí, že se v nich chodidlo bude posouvat. Jelikož je přesnost důležitá, měli byste mít během jejich měření na sobě ponožky, které budete používat během hry.

Pohodlné jsou co nejlehčí golfové boty

Golfový turnaj trvá obvykle několik hodin a během této doby hráč nachodí několik kilometrů. Čím jsou boty lehčí, tím menší úsilí budou muset vynaložit svaly nohou.

Stojí za to zvážit investici do pohodlné golfové obuvi, která Vás podpoří při chůzi. To je možné díky elastické vrstvě mezipodešve, která se stlačí při položení nohy na zem a roztahuje se při zvedání nohy, což vám dává pocit lehkosti a chůze po obláčcích.

Jak by se měly šněrovat pohodlné golfové boty?

Tradiční systémy šněrování v golfových botách nefungují. Proto se v nich používá systém BOA. Skládá se z lanka, které obepíná botu, a kolečka. Otáčením kolečka se lanko napíná rovnoměrně ve všech místech. Takto zavázaná bota netlačí na chodidlo ani se sama nerozváže.

Vyplatí se zvolit golfovou obuv bez hrotů?

Golfová obuv se stále častěji vyrábí bez kovových hrotů. Jsou díky tomu lehčí.

Boty s hroty jsou určeny pouze pro chůzi po greenu. Pro pohyb mimo něj bylo nutné se přezouvat, což znamenalo mít s sebou další zátěž.

Poskytují golfové boty bez hrotů dostatečnou přilnavost? Boty s kovovými hroty mají výhodu pouze tehdy, když je půda zmrzlá. Jako jediné jsou schopny se do takové půdy zaseknout. Boty, které jsou zcela bez hrotů, se nijak neliší od bot s plastovými hroty. Podrážka bez hrotů je vyrobena z tvrdé pryže a tvarovaná tak, aby se zachytila do země jako dezén terénní pneumatiky.

Golfový obchod – Golfchampion.cz



Domů » Články » Golfové boty – jaké koupit, aby byly pohodlné? [sponzorovaný článek]

reklama reklama