iOS 15 se vrací ke starému výběru číselných hodnot

iOS 14 přineslo spoustu změn, které si uživatelé oblíbili. Co ale Applu nebyli fanoušci schopni odpustit, byl přepracovaný design výběr čísel. Apple se rozhodl pro nový způsob výběru, který se ale neosvědčil. V rámci iOS 15 se proto vrací k osvědčenému designu.

iOS 14 namísto velkého výběru čísel ve stylu kolečka přijal malý hybridní přístup, jenž zahrnoval jak vstup numpadu, tak i poněkud skrytý výběr čísel. Mnoho uživatelů, včetně mě, považuje v tomto ohledu iOS 14 za méně pohodlný a intuitivní systém v oblasti výběru času v aplikaci Hodiny. Upravovat čas budíku pomocí numerické klávesnice prostě není ono.

Naštěstí ale Apple rozhodl přivést zpět dobře známý výběr čísel, který jsme viděli v iOS 13 a starších verzích. V iOS 15 jej najdeme v rámci celého systému, přičemž nabízí ještě čistší a pohodlnější design.

Spolu s návratem velkého ciferníku je tu něco nového – můžete také na čas klepnout a tím otevřít numerickou klávesnici. Nový výběr je tedy více hybridní, protože si budete moci zvolit, jakým způsobem hodnoty zadáte.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!