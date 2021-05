Nový tablet Lenovo Pad Plus 11 nepřesahuje hranici 6 000 Kč

Společnost Lenovo představila další tablet, tentokrát jde o Lenovo Pad Plus 11. Ten přichází s nízkou cenou a dostačujícími hardwarovými specifikacemi.

Tento tablet je vybaven 11palcovým LCD displejem s rozlišením 2 000 x 1 200 px. Nabízí standardní 60Hz obnovovací frekvenci a nepodporuje HDR. Na druhou stranu zde máme čtyři reproduktory značky JBL, které podporují technologii Dolby Atmos s celkovým výkonem 6 W. Zobrazovací panel dokonce podporuje volitelný stylus, který si můžete dokoupit (není součástí balení).

Srdcem tohoto modelu je čipová sada Snapdragon 750G. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se naopak stará operační paměť s kapacitou 6 GB. Pro soukromá data je připraveno vnitřní 128GB úložiště, jenž můžete standardně rozšířit pomocí microSD karty, a to až o další 1 TB.

Tablet disponuje baterií s celkovou kapacitou 7 700 mAh a podporuje Quick Charge 3.0. „Šťávy“ by tedy mělo být dost, a to až na 12 hodin přehrávání videa nebo 12 hodin procházení webu. Tablet pak dobijete skrze USB-C port. Výrobce implementoval nejnovější standard Wi-Fi 6 (MIMO 2×2), Bluetooth 5.1 a GPS. Zařízení je dokonce vybaveno certifikací IP52, takže určité množství kapek přežije.

Na zadní straně je přítomný pouze jeden fotoaparát s 13 Mpx. Přední strana je zajímavější, máme tu 8Mpx senzor a ToF kameru. I zde výrobce přidal piny pro připojení krytu s klávesnicí. Stejně jako jeho sourozenec se bude i tento kousek prodávat od 31. května. Cena by se měla pohybovat kolem 250 dolarů, tedy cca 5 218 Kč bez DPH.

Zdroj: gsmarena.com

