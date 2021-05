Jak vybrat masážní lehátko? [sponzorovaný článek]

Concept of healthcare and female beauty. Masseuses make a massage of a girl. Woman in a spa salon.

Víte, že ve světě se praktikuje něco kolem 160 druhů masáží a masážních terapií? Kdo by neznal některou z technik, které mohou stimulovat nebo naopak uklidňovat, vždycky by ale měly pozitivně ovlivňovat lidský organismus. Správně provedené masáže jsou velmi prospěšné. Důležitým faktorem je jednak naprosto profesionální masér, a potom samozřejmě správné masážní lehátko aneb masážní stůl. Jak ho vybrat? Masážní lehátko používají maséři, fyzioterapeuti a také kosmetičky – většina těchto stolů je univerzálních a velmi dobře se dají přizpůsobit tomu kterému úkonu. Tento skvělý pracovní nástroj si můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, z nichž každá má své klady. Elektrické masážní lehátko

Masážní lehátko skládací, přenosné Prvním velkým rozdílem, který je naprosto zásadní, je cena. Je nasnadě, že elektrická varianta je dražší – pořizovací cena se pohybuje kolem 20.000 Kč. Nejlevnější seženete cca kolem 14.000, ale k dostání jsou i lehátka za víc než 75.000 Kč. Jsou většinou na kolečkách, takže tím se usnadní eventuální přesun. Kolečka jsou samozřejmě opatřena brzdou – nemusíte se bát, že pod rukama masérovi ujedete. Elektrické stoly se dají polohovat, takže si je podle potřeby vyvezete výš nebo spustíte níž, dají se naklápět i sklápět – to vše velmi ocení právě maséři, protože jejich záda a ruce tolik netrpí, když si výšku přizpůsobí momentální potřebě. A přenosná lehátka? Mají jednu velkou nespornou výhodu – můžete je složit do celkem úhledného většinou čtvercového tvaru a postavit je za skříň nebo do jiného úkrytu, a rozbalit je, až je budete potřebovat. Rozkládají i skládají se velmi lehce – stačí trocha zručnosti, a nepotřebujete k tomu většinou žádného pomocníka. Dodávají se s příslušenstvím, jako je podhlavník, područky, různé kapsy na oleje a další pomůcky. Jako nezbytnou součást dostanete i velikou kabelu s popruhem, do které se lehátko se všemi doplňky pohodlně vejde. A hmotnost? Ještě před pár lety jste se nedostali pod 15 kg, ale dnes už většina lehátek váží pouhých 12 kg. A tady máme další výhodu – dají se přenášet a za klienty lze dojíždět docela pohodlně – tedy na kratší vzdálenosti. Pro delší trasy doporučuji spíš auto… ve veřejné dopravě a pěšky se i těch 12 kilo docela pronese… A na závěr důležitá věc: Kvalitní masážní stůl musí mít otvor pro obličej – je to velmi důležité! Pak při terapii nebude trpět krční páteř a pacient se bude moci uvolnit a proceduru si náležitě užít.

Domů » Články » Jak vybrat masážní lehátko? [sponzorovaný článek] reklama reklama Sponzorovaný článek Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.