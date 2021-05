Funkce Apple Night Shift podle studií nefunguje

Zdroj: Dotekomanie.cz

Funkce Apple Night Shift má za úkol eliminovat vliv modrého světla na lidský organismus. Tato funkce by měla pomáhat především tehdy, používáme-li zařízení krátký čas před usnutím. Nové studie však říkají, že se efekt míjí účinkem.

Funkce Night Shift nepřináší zlepšení spánkové aktivity tvrdí studie

Funkce Night Shift má za úkol postupně snižovat modré světlo, které vyzařují displeje a nahradit ho teplejší žlutou barvou. Jedná se v podstatě o simulaci přirozeného posunu teploty barev. Ten můžeme pozorovat s tím, jak se slunce k večeru snižuje k horizontu.

V roce 2019 provedla univerzita v Manchesteru výzkum na laboratorních myších. Tato studie zjistila, že nahrazení modrého světla žlutou barvou nejen že nefunguje, ale může dokonce navození spánkového režimu zhoršit. Podle studie není pro náš biorytmus důležitá vyzařovaná barva, ale úroveň jasu. Pokud je tedy intenzita denního světla slabá, může mít pozitivní vliv na navození uvolnění více modrá barva než žlutá. Test byl proveden na myších za speciálně navozených světelných podmínek a ukázalo se, že modrá barva měla menší negativní účinek na biologické hodiny než barva žlutá.

Nová studie, kterou provedla univerzita Brighama Younga, v rámci níž byly testy provedeny na lidech ukázala, že rozdíl mezi těmi, kteří funkci Night Shift používali a kteří nikoliv, nebyl žádný. Do studie bylo vybráno 167 dospělých lidí ve věku 18-24 let, kteří smartphone používají na denní bázi. Testovaní byli rozdělení do tří skupin a byli požádání, aby v posteli strávili alespoň osm hodin a na zápěstí nosili akceleometr, který zaznamenával spánkovou aktivitu.

Jedna skupina používala před spaním funkci Night Shift, druhá ji nepoužívala a třetí vzorek testovaných nepoužívali telefon před spaním vůbec. Výsledky ukázaly, že mezi těmito třemi skupinami nebyl žádný rozdíl. Naměřené výsledky zahrnovaly celkovou dobu spánku, jeho kvalitu, čas potřebný k usnutí a další data.

Na základě těchto výsledků tak lze deklarovat, že nejen Apple Night Shift, ale i další aplikace vliv na kvalitu spánku nemají.

