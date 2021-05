Zdroj: Dotekomanie.cz

Facebook přidává do Messengeru a Instagramu nová témata, samolepky a nové funkce hlasových zpráv

Facebook se snaží neustále vylepšovat své produkty. Intenzivně pracuje ne nových funkcích jak pro svou aplikaci, tak pro Messenger a také Instagram, a to i přesto že si mnoho uživatelů stěžuje, že jsou tyto zásahy a vylepšení spíše na škodu.

Facebook představil čerstvé novinky pro Messenger a Instagram

Společnost včera oznámila, že pro Messenger a Instagram přináší další novinky. To, zdali novinky zaznamenáte i vy, je do jisté míry závislé i na tom, zdali máte Facebook propojený s Instagramem. Některé novinky jsou pak určeny pouze pro danou službu.

Messenger chat dostává nová témata a nálepky. Mezi novými nálepkami tak nalezneme například sadu z edice Star Wars. Speciální nálepky také získávají uživatelé z určitých regionů a oblastí. Facebook také přináší pro hlasové funkce novinku v podobě nahrávání zpráv přes Push-to-talk. Nově bude stačit stisknout pomyslné tlačítko pouze jednou, aby tak měl uživatel při nahrávání zvukových zpráv volné ruce. Zprávy je nyní možné také tažením doprava archivovat.

Pakliže budete chtít získat například nová témata u zpráv na Instagramu, je nutné používat komunikační službu Direct, která je součástí. Témata ale na rozdíl od Messengeru vstupují do Direct velmi pozvolna. Funkce nahrávání hlasové zprávy jedním klepnutím by ale měla přijít i na Instagram zprávy v nejbližší době. Aby na tom ale nebyl Instagram oproti Messengeru hůře, i zde se uživatelé dočkávají exkluzivních funkcí. Novinkou je například rychlé zasílání fotografií v rámci zpráv a vylepšení by se také mělo dočkat zobrazení potvrzení o přečtení zprávy příjemcem.

Všechny výše uvedené funkce byly včera vypuštěny do světa. Pakliže jste již aktualizovali své mobilní aplikace, pravděpodobně si již dnes můžete novinky vyzkoušet.

Zdroj: androidcentral.com



Domů » Články » Facebook přidává do Messengeru a Instagramu nová témata, samolepky a nové funkce hlasových zpráv

reklama reklama