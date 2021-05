Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple Watch by v budoucnu mohly měřit krevní tlak, glukózu v krvi a obsah alkoholu v krvi

Chytré hodinky dnes umožňují sledovat nespočet zdravotních aktivit, jako srdeční tep, okysličení krve, kvalitu spánku, hladinu stresu nebo v případě hodinek od Samsungu také EKG a krevní tlak. Podle nejnovějších zpráv Apple začíná spolupracovat s britskou start-upovou společností Rockley Photonics. Tato spolupráce by mohla přinést spoustu zajímavých novinek.

Apple Watch jako alkohol tester?

Společnosti Rockley Photonics se podařilo vyvinout neinvazivní optické senzory, které mohou měřit mnohé hodnoty z krve, jako krevní tlak, obsah glukózy v krvi, nebo také dokonce množství alkoholu v krvi. Narozdíl od lékařských zařízení zde tak bude stačit pouze infračervený optický senzor, který dnes slouží například pro měření tepové frekvence či saturaci kyslíku v krvi.

Samotné Rockley Photonics také uvedlo, že jejím největším zákazníkem je právě společnost s nakousnutým jablkem ve znaku a představuje naprostou většinu příjmů za poslední dva roky. Dle vyjádření mají obě společnosti také uzavřenou dohodu o dodávkách a vývoji technologií do chytrých hodinek a britská společnost bude i nadále spoléhat na příjmy od Applu.

Vzhledem k růstu Rockey Photonics a velkému partnerství s Applem je tak příchod těchto senzorů do nadcházejících modelů Apple téměř nevyhnutelný a je jen otázkou času, kdy se hodinek s těmito senzory setkáme v praxi. Původně se spekulovalo, že měření glukózy v krvi by měly umožňovat již Apple Watch 7, vyjádření výrobce senzorů tyto spekulace ale vyvrací. Dle Rockley Photonics jsou senzory již v pokročilé fázi vývoje a ve skutečném produktu bychom je mohli spatřit během příštího roku. Tato přibližná doba uvedení na trh by tak odpovídala představení Apple Watch 8. generace.

