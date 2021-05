Apple Music se dočká HiFi kvality, dorazí s iOS 14.6 a AirPods 3

Zdroj: TheVerge

Podle posledních informací se zdá, že by služba Apple Music mohla v následujících týdnech obdržet velkou novinku. Konkrétně by se uživatelé měli dočkat HiFi úrovně. Kromě toho by společnost Apple měla představit také dlouho očekávané AirPods 3.

Apple Music s HiFi úrovní

Nejvyšší kvalita streamované hudby vyjde za stejnou cenu 9,99 dolarů na jednoho uživatele. Tudíž by se ani české ceny neměly nijak změnit. Oznámení HiFi kvality by pak mělo dorazit ve stejné chvíli, jako AirPods 3. Není ale známo, zda sluchátka budou tuto kvalitu podporovat.

Je ale jasné, že dříve nebo později by Apple k tomuto kroku musel dojít, pokud by chtěl nadále konkurovat Spotify, které HiFi oznámilo už v únoru. Šušká se také, že HiFi úroveň bude k dispozici v rámci iOS 14.6, které je již nyní v beta verzi 2.

Jak můžete na snímcích výše vidět, AirPods třetí generace dorazí s kratšími nožičkami, stejně jako nabízí AirPods Pro. Pochopitelně se dočkáme také menšího dobíjecího pouzdra. Ačkoliv se AirPods 3 budou inspirovat u modelu Pro, rozhodně neočekávejme všechny funkce, které Pro nabízí. Například zapomeňme na aktivní potlačení hluku, naopak bude k dispozici Spatial Audio nebo funkce pro vyrovnávání tlaku.

