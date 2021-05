Apple vydal také watchOS 7.5

Kromě iOS 14.6 vydala společnost Apple také watchOS 7.5 pro chytré hodinky Apple Watch. Aktualizace přináší EKG a funkci oznámení o nepravidelném srdečním rytmu do více zemí. My ale oceníme hlavně podporu předplatného Apple Podcasty.

S dnešní aktualizací watchOS 7.5 je nyní v Malajsii a Peru k dispozici aplikace EKG a podpora oznámení o nepravidelném srdečním rytmu. Moc novinek tato aktualizace nepřináší, jedná se spíše o drobné změny. Samozřejmě Apple zapracoval na opravě chyb a vylepšení stability. Aktualizace ale přináší i přístup k předplacenému obsahu v aplikaci Podcasty.

Pokud si chcete aktualizaci stáhnout, přejděte do Obecné > Aktualizace softwaru. Chcete-li jej nainstalovat, musí být vaše Apple Watch nabité nejméně na 50 % baterie, přičemž je třeba mít hodinky připojené na nabíječce.

