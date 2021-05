Apple vydal iOS 14.6 zaměřující se na lepší zvuk

Apple dnes, tj. 24.5.2021, vydal novou aktualizaci iOS 14.6. Ta se, jak se předpokládalo, zaměřuje hlavně na vylepšení zvuku. Předplatitelé služby Apple Music se mohou těšit na bezztrátový zvuk nebo Dolby Atmos. Novinek je ale daleko více.

Pokud máte rádi podcasty a používáte aplikaci Podcasty, můžete se nyní přihlásit k odběru obsahu pro kanály a jednotlivé pořady. Apple také samotnou aplikaci vylepšil o možnost označit všechny epizody jako přehrávané, obnovit staré epizody a odstranit stažené.

Změny se odehrály také u AirTagu a aplikaci Najít. V režimu ztraceného zařízení lze pro AirTagy a příslušenství sítě služby Najít zadat místo telefonního čísla e‑mailovou adresu. Při klepnutí zařízením s podporou NFC zobrazí AirTag také částečně zamaskované telefonní číslo vlastníka. Hendikepovaní uživatelé hlasového ovládání mohou také k prvnímu odemknutí iPhonu po restartu použít jen hlas.

Jako každá aktualizace přináší i tento instalační balíček opravy chyb a vylepšení zabezpečení. Apple opravil problém, kdy Apple Watch neodemykaly iPhone správně. Zaměřil se také na připomínky, místo kterých se mohly zobrazovat prázdné řádky. V Nastavení se v některých případech nemusela zobrazit rozšíření pro blokování hovorů – taktéž opraveno. Apple se zaměřil i na zařízení s rozhraním Bluetooth, která se mohla během hovoru v určitých situacích odpojit nebo přesměrovat zvuk do jiného zařízení.

