Realme Watch S Pro – základ, který nezklame [mini recenze]

Realme je stále poměrně mladou značkou na trhu s mobilními telefony, ale samotné portfolio produktů se rozšířilo i na další segmenty. Jedním z nich jsou i chytré hodinky. Už jsme se dočkali několika modelů a jedním z nich je i Realme Watch S Pro. Tyto hodinky byly představeny na konci minulého roku a nyní se dostávají na český trh za cenu 3 590 Kč.

Realme Watch S Pro

Realme Watch S Pro bych zařadil do kategorie polochytrých hodinek, jelikož nemají otevřený operační systém, respektive se nenabízí jakýkoliv obchod s aplikacemi a s rozšířením softwaru. Jste v podstatě odkázáni na to, co výrobce integroval. To nemusí být nutně negativní vlastnost, jelikož to dokáží hodinky vynahradit svou výdrží na jedno nabití.

Základní konstrukce je kovová (nerezová ocel), přičemž spodní strana hodinek je plastová. Při nasazení tak nestudí a poměrně pohodlně se nosí. Na pravé straně se nachází dvě tlačítka, kde horní zastupuje funkce tlačítka zpět, tedy spíše návrat na domovskou obrazovku. Případně s ním můžete aktivovat displej, případně ho vypnout. Spodní tlačítko je pak pro zobrazení sportovních módů.

Dodávaný řemínek je plastový, ale klidně ho můžete vyměnit za jakýkoliv s rozměrem 22 milimetrů. To jsem také využil hlavně proto, že je o něco delší a spíše uzpůsobený pro větší zápěstí. Nakonec jsem se ale vrátil k dodávanému, jelikož je tvořen z měkkého plastu příjemného na dotyk a nošení. Navíc kožený se nehodí do mokrého prostředí.

Realme Watch S Pro nabízí odolnost vůči vodě (5ATM), což jsem si vyzkoušel možná trochu netradičně. Hodinky jsem měl nasazené během používání neustále na ruce, i v případě sprchování. Fungují bez jakýchkoliv problémů a nezaznamenal jsem ani kondenzaci vody pod displejem, nebo jiné problémy.

Kulatý displej je kryt sklem Gorilla Glass a ani po plnohodnotném nošení jsem nezaznamenal poškrábání. Samotný zobrazovací panel je typu AMOLED s rozlišením 454 x 454 pixelů s jasem až 450 nitů. Viditelnost je dostatečná i na přímém slunci. Úhlopříčka je 1,39 palců. Potěší přítomnost always-on režimu, takže neustále se zobrazuje čas. Aktivace je řešena buď stisknutím tlačítka, nebo lze použít pohyb zápěstím. Společnost dobře nastavila hodinky a vždy při otočením zápěstí, abych zjistil informace nebo čas, došlo k rozsvícení.

Jeden týden při náročnějším používání

Realme Watch S Pro disponují baterií o kapacitě 420 mAh, což je vyšší hodnota na běžné hodinky. Pustil jsem se do plnohodnotného používání a pět dnů jsem nesundal hodinky z ruky, abych je musel nabít. Měl jsem aktivovanou funkci always-on, měřily tepovou frekvenci každých pět minut, měřily kvalitu spánku, minimálně jednou denně jsem si změřil okysličení krve a několikrát jsem použil záznam trasy s využitím zabudované duální GPS.

Při takovém používání je pět dnů poměrně slušná hodnota. Výrobce uvádí, že mají vydržet až čtrnáct dnů, což je poměrně reálná možnost, pokud je budete sundávat na noc, případně změníte frekvenci sledování tepové frekvence, případně ji vypnete. Rozhodně se nemůže stát, aby hodinkám jen tak došla energie po dvou, třech dnech. Je nutné ale pamatovat, že větší používání pro sledování fyzické aktivity s použitím GPS a měření tepu může energii vyčerpat poměrně rychle.

Nabízí se také úsporný režim, který eliminuje některé funkce a zůstane zobrazování času a počítání kroků. Pokud tedy hledáte hodinky pro střídmé využití a s výdrží minimálně jeden až dva týdny, může se jednat o dobrou volbu.

Sledování aktivit

V rámci možností měření se nabízí 15 sportovní aktivit – od chůze, přes běhání, cyklistiku až po jódu. Měření tepové frekvence je samozřejmostí a může potěšit měření okysličení krve. Nesmí chybět ani monitorování spánku. Zatímco k tepu a okysličení nemám výtku, tak měření spánku není moc přesné. Nepochopil jsem, co vlastně aktivuje tuto funkci, proto jsem ji bral čistě orientačně.

Vzhledem k zabudované GPS si můžete mapovat samotnou trasu. Informace nemusí zůstat jen v aplikaci od výrobce. Je zde možnost napojení na Google Fit, ale další služby nejsou k dispozici, aspoň pro tuto chvíli. Zachycení GPS satelitů proběhne venku přibližně do 5 sekund a během aktivity nedochází k výpadkům. Nedostal jsem se do situace, kdy by se ztratil signál, nebo byla data neúplná.

Samotné počítání kroků bych bral spíše orientačně, ale samotná odchylka o reality není moc velká. Jen je škoda, že zde není k dispozici více sportovních režimů.

Software

Nastavení hodinek probíhá převážně přes aplikaci, kde naleznete i sekci notifikací. Automaticky jsou vybrány komunikační služby, přičemž další aplikace musíte vyloženě aktivovat ručně. Rozhodně je to pohodlnější, než byste museli na hodinkách dodatečně upravovat, co se má zobrazovat nebo nemá.

Ačkoliv Realme Watch S Pro umí zobrazovat notifikace, tak moc možností se nenabízí. Upozornění se zobrazí na hodinkách a po kliknutí se zobrazí text. V dolní části se nachází tlačítka pro návrat a smazání. Zobrazení nic s notifikací neudělá a zůstává v seznamu. Smazání ho samozřejmě odstraní, ale jen na hodinkách. Na mobilním telefonu notifikace zůstává. Realme Watch S Pro tak jen zrcadlí to, co jste přijali na mobilním telefonu. rozhodně bych ocenil větší synchronizaci.

Pokud už na vás čeká seznam upozornění, musíte je projít jedno po druhém, nebo v dolní části seznamu je možnost smazání všech. Čekal bych aspoň jednoduché gesto doprava nebo doleva pro odstranění notifikace ze seznamu, ale nic takového zde není.

Co se týče ciferníků, na výběr je omezené množství a záleží jen na výrobci, jestli doplní další. Z tohoto seznamu si asi hodně lidí vybere, jen je nutné pamatovat, že další nejsou k dispozici, aspoň tedy do určité míry. Aplikace v mobilním telefonu nabízí ještě jeden design s číselným zobrazením času a možností nastavení obrázku na pozadí. Takže si můžete udělat tak trochu vlastní ciferník.

Navigování v hodinkách je jednoduché. Na levé straně z hlavního ciferníku se nachází rychlé nastavení a stav baterie. Praví strana pak ukazuje fitness aktivity. Gestem z horní strany zobrazíte notifikace, opačné pak slouží pro zobrazení zabudovaných aplikací. Nabízí se nastavení budíku, nastavení hodinek, kompas, sportovní mód, počasí, měření tepu, měření okysličení krve, dechové cvičení, ovládání přehrávání hudby, zobrazení dat z monitorování spánku, sportovní záznamy, ovládání foťáku na mobilu a také funkce pro nalezení mobilu, kde po aktivaci se smartphone rozezní.

Zhodnocení Realme Watch S Pro

Realme Watch S Pro umí zaujmout dostatečnou výdrží na jedno nabití, monitorováním základních vitálních funkcí a hlavně GPS. Zpracování je velmi dobré a nemáme k němu výtky. I použité materiály oceňuji. Samotný pásek dostačující, byť bych ocenil trochu luxusnější provedení. Nabíjecí stanice se jednoduše používá, jen mám pochybnosti o kabelu, který není příliš robustní a působí levně.

Po softwarové stránce musím vytknout notifikace. Zejména jejich ovládání, které se nepromítne na mobilním telefonu. Také bych ocenil více gest pro jednodušší ovládání, jelikož přeskakovat mezi tlačítky a dotykovým displejem na mě nepůsobilo ergonomicky.

Na softwaru musí společnost jednoduše ještě zapracovat, abych byl spokojený. Realme Watch S Pro ale splňují vše, na co lákají, zejména v oblasti výdrže na jedno nabití. Při náročném používání zvládnou několik dnů. Pokud si upravíte frekvence monitorování a minimálně jednou za den je sundáte, tak lze dosáhnout na dva týdny používání poměrně pohodlně.

Plusy

použití kovu

střídmý design

dostatečná výdrž při náročnějším používání

GPS

Mínusy

poloviční synchronizace notifikací

nedořešená gesta při ovládání

méně kvalitní kabel k nabíjecí stanici



