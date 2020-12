Realme představilo hodinky Watch S Pro

Zdroj: gsmarena.com

Realme je stále mladou společností, ale již dokázala své portfolio rozšířit o mnoho smartphonů a také příslušenství. Dokonce pod svou značkou nabízí i další produkty, jako je třeba elektrický zubní kartáček s bezdrátovým nabíjením. Chytrým hodinkám se také nevyhnula. Není to tak dávno, co byly uvedeny hodinky Realme Watch S, které se následně oficiálně dostaly do Česka. Nyní zde máme vylepšenou verzi Realme Watch S Pro.

Realme Watch S Pro

Jak už název napovídá, model Watch S Pro nabízí lepší možnosti, ale kromě toho došlo na výměnu hliníkové konstrukce za ocelovou. Konkrétně firma použila nerezovou ocel SUS316L. Samozřejmě zde nejde jen o materiál. I displej prošel změnou. Nabízí se větší 1,39palcový panel s rozlišením 454 x 454 pixelů s podporou zobrazování informací v režimu spánku, tedy Alway on Display.

O výkon se zde stará SoC postavený na Cortex-M4, přičemž operační systém si vytvořila společnost sama. Respektive se nejedná o Wear OS. Možná i díky tomu došlo na větší optimalizaci spotřeby baterie. V této oblasti udává společnost, že lze dosáhnout až na 14 dnů používání. Měření srdečního tepu je samozřejmostí, ale kromě toho se nabízí také měření okysličení krve.

Oproti základnímu modelu se tentokrát dostalo na použití GPS, konkrétně duální verze. Hodinky v základu nabízí 15 sportovních režimů, přes 100 ciferníků a nechybí možnost výměny pásku. Cena za tento nový model byla stanovena v přepočtu přibližně na 2930 Kč. Očekáváme dostupnost i v Česku, ale zatím zastoupení neposkytlo jakékoliv bližší informace.

