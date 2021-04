Pořiďte si levné kompaktní PC s procesory Intel ještě dnes! [sponzorovaný článek]

Žijeme v době koronavirové a tzv. home office je více a více v kurzu. Ne každý však má ve své domácnosti příliš místa na PC plnohodnotné velikosti. Toho si je vědom internetový obchod GeekBuying.com a přichystal slevové akce na kompaktní PC s výkonem mnohem dražších notebooků. Díky své malé velikosti tak zaberou opravdu minimum místa a pokud budete chtít, můžete si je s sebou vzít kamkoliv na cesty.

GMK NucBox

Mini PC GMK NucBox nabízí skvělý poměr cena výkon. Srdcem tohoto PC se stal čtyřjádrový procesor Intel Celeron J4125 s taktem až 2,7 GHz, který doplňuje grafická karta Intel UHD Graphics 600. Operační paměť je typu DDR4 a má velikost 8 GB. Díky těmto komponentám si můžete užít zobrazování obsahu v rozlišení až 4K, aby vám neunikl žádný detail. Pro plynulý chod je zde hned z výroby nainstalován operační systém Windows 10 Home.

Ochuzena nezůstala ani konektivita, a to jak drátová, jak bezdrátová. Pro kabelové připojení zde slouží dvojice USB-A 3.0, 3,5mm jack, čtečka microSD karet, HDMI a také USB-C pro nabíjení samotného počítače. O bezdrátovou konektivitu se stará dual-band WiFi a Bluetooth 4.2.

Tento kompaktní počítač GMK NucBox můžete zakoupit ve dvou variantách, které se liší velikostí SSD – 128 a 256 GB. Za verzi se 128GB SSD zaplatíte 176,45 eur, za vyšší 256GB verzi pak 201,66 eur. Pokud ale využijete naše slevové kódy, můžete ušetřit stovky korun. U varianty se 128 GB využijte kód 5RWLXK5F a vyjde vás na pouhých 161,49 eur, u 256GB verze pak uplatněte kód 5RWM0T4C a zaplatíte jen 186,99 eur. 128GB verzi kupujte ZDE, 256GB verzi naleznete ZDE.

GMK NucBox 2

GMK NucBox 2 je dražší sourozenec, který nabízí procesor čtyřjádrový procesor Intel Core i5-8259U s taktem od 1,1 GHz až do 3,8 GHz, který v sobě taktéž má integrovanou grafickou kartu Intel Iris Plus 655. Po zakoupení dostanete 8 GB operační paměti, samotný počítač však podporuje její rozšíření do velikosti až 32 GB, a rozšířit můžete také úložný prostor, který v základu zahrnuje 256GB SSD disk. V těle PC je místo jako na druhý M.2 SSD disk, tak i na klasický 2,5 palcový disk.

Díky takto výkonnému hardwaru je zde také na výběr z bohaté konektivity, kterou zahrnuje 4x USB-A 3.0, USB-C, dvojice HDMI portů, 3,5mm jack či také RJ-45 pro kabelové připojení do sítě. WiFi 5 či Bluetooth 5.1 je pak samozřejmostí.

GMK NucBox 2 můžete zakoupit již za 378 eur, pokud ale využijete náš kód 5TSWFZBS , vyjde vás na pouhých 356,99 eur. Objednávat navíc můžete z německého skladu, díky čemuž se tak vyhnete dodatečným poplatkům či dlouhé doručovací době. Kupujte ZDE.



Domů » Články » Pořiďte si levné kompaktní PC s procesory Intel ještě dnes! [sponzorovaný článek]

reklama reklama