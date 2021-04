Mobilní divize Sony konečně v černých číslech

Paradoxně v nejtěžších měsících, ve kterých se celý svět nachází (pandemie COVID-19), vykázala společnost Sony zisk. Konkrétně v prvním kalendářním čtvrtletí letošního roku se japonská značka dočkala černých čísel.

Stalo se tak díky silnějším prodejům, konkrétně dokázalo Sony prodat přes 400 000 kusů smartphonů Xperia. Výsledek samozřejmě nijak silný, když jej porovnáme s konkurenčními giganty. Na druhou stranu pro společnost představuje rekordní hodnotu. Navíc tím následuje poslední prázdninové období, ve kterém prodala přes milion zařízení. Ale je tu daleko více pozitivních zpráv.

Sony si zajistilo stabilní poptávku po Xperia telefonech, protože v předchozím období dodalo také přes 400 000 kusů. Pro fiskální rok Sony FY20 (duben 2020 až březen 2021) bylo zákazníkům dodáno celkem 2,9 mil. smartphonů, což je o něco méně než v loňském roce (FY19 3,2 mil. kusů).

Kromě toho společnost potvrdila, že FY20 byl poprvé od FY17 ziskový. Sony mělo v březnu 2021 vykázal zisk 254,96 mil. dolarů. Nesmíme ale opomenout, že firmě výrazně pomohlo snížení počtu zaměstnanců. Také tato čísla neznamenají, že je v Sony vše růžové. Naopak firmu čeká obrovský boj.

Zdroj: phonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!