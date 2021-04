Zdroj: PhoneArena

Důkazem toho, že technologie se vyvíjí urputným tempem, může být například ZTE Axon 20 5G, který loni v září vůbec jako první přišel se selfie kamerou umístěnou pod displej. Jak ale naznačuje tipér Universe Samsung, zařízení se zabudovanými selfie kamerami do displeje by letos mohl také Samsung, OPPO, vivo nebo také Xiaomi. Zmiňuje se také o tom, že v případě Samsungu by takovou selfie kameru měl dostat jeden z ohebných telefonů, tedy nadcházející Galaxy Z Flip nebo Galaxy Z Fold.

Rozšíření poddisplejových selfie kamer

Co se týče společností OPPO a Samsung, tak ty mají poddisplejovou selfie kameru implementovat do svých ohebných zařízení, Xiaomi ji má nasadit do Mi MIX4, zatímco ZTE využije první generaci své kamery a její vylepšenou verzi nasadí do modelu Axon 30 Pro 5G. Ohledně zařízení od společnosti vivo prozatím žádné informace nejsou.

Otázkou však stále zůstává, jak se všichni tito výrobci poperou s výslednou kvalitou snímků. U ZTE Axon 20 sice byla selfie kamerka s poměrně vysokým rozlišením 32 MPx, nicméně pořízené snímky nevypadaly příliš dobře. To samé platilo také o části displeje, pod kterou se kamera nacházela. Kvůli nižší hustotě pixelů byl nejen viditelný rastr, ale zejména celkově výrazně horší kvalita panelu.

V dnešní době jsou v kurzu displeje s co nejmenšími rámečky, je tak logické, že kromě čtečky otisků prstů zde výrobci chtějí integrovat i selfie kamery. Stále se zde nabízí možnost vyjížděcí selfie kamery, nicméně díky tomu nelze zařízení utěsnit a docílit tak certifikace proti vodě a prachu. Proti tomuto trendu jde stále například Sony, které namísto selfie kamery v displeji do svých zařízení umisťuje širší rámečky pod a nad displejem.

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » Samsung, Xiaomi a OPPO letos plánují uvést selfie kameru pod displejem

reklama reklama