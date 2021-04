Jak nastavit a odemykat iPhone s nasazenou rouškou pomocí Apple Watch [návod]

Apple v rámci nových systémů watchOS 7.4 a iOS 14.5 představil velmi užitečnou funkci. Pokud váš iPhone disponuje technologií Face ID, víte, že s rouškou zařízení neodemknete. To je velmi nepříjemná situace, protože neustále zadávat heslo je zdlouhavé. A právě tuto překážku watchOS 7.4 společně s iOS 14.5 řeší. Nyní totiž budete moci nahradit Face ID a přístupový kód hodinkami, pokud na sobě budete mít respirátor.

Apple Watch jsou schopny odemknout váš iPhone, když Face ID detekuje nasazený respirátor či roušku. Je ale potřeba, aby hodinky byly poblíž telefonu, ideálně na zápěstí, odemčené a chráněné přístupovým kódem. V našem krátkém návodu vám ukážeme, jak na to.

K odemykání iPhonu pomocí Apple Watch potřebujete tahle zařízení:

Naopak pro používání téhle funkce platí navíc následující požadavky:

Samotné nastavení odemykání pomocí Apple Watch je opravdu jednoduché. Na svém iPhonu přejděte do aplikace Nastavení. Klepněte na kategorii Face ID a kód a zadejte přístupový kód (heslo od vašeho zařízení).

Následně přejděte do kategorie Odemknout pomocí Apple Watch a přepínačem vedle názvu hodinek funkci aktivujte. Pokud na hodinkách není detekce zápěstí zapnuta, systém vás vyzve, abyste ji aktivovali.

Odemykání iPhonu pomocí Apple Watch:

Po úspěšném odemknutí iPhonu pomocí Apple Watch ucítíte haptickou odezvu hodinek a zobrazí se na nich upozornění. Pokud jste iPhone nechtěli odemknout, klepněte na obrazovce Apple Watch na tlačítko Zamknout iPhone.

Zdroj: support.apple.com

