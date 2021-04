Microsoft investuje 19,7 mld. dolarů do AI a zdravotnictví

SpoleÄŤnost Microsoft dnes oznámila, Ĺľe uzavĹ™ela dohodu o koupi firmy Nuance Communications za pĹ™ibliĹľnÄ› 19,7 mld. dolarĹŻ. Microsoft si od tĂ©to akvizice slibuje posĂ­lenĂ­ cloudovĂ˝ch sluĹľeb, umÄ›lĂ© inteligence a hlavnÄ› posĂ­lĂ­ zdravotnickĂ© podniky. A právÄ› zdravotnictvĂ­ má bĂ˝t pro Microsoft budoucnostĂ­.Â

Ve všech tÄ›chto ohledech má Nuance Communications velkou zkušenost a právÄ› tĂ­mto know-how se chce redmondská spoleÄŤnost obohatit. V oznámenĂ­ konkrĂ©tnÄ› firma vyzdvihuje Microsoft Cloud for Healthcare, na kterĂ©m se Nuance Communications podĂ­lelo.Â

Satya Nadella na svĂ©m twitterovĂ©m profilu napsat, Ĺľe AI je nejvÄ›tší technologickou prioritou a zdravotnĂ­ pĂ©ÄŤe je jejĂ­ hlavnĂ­ aplikacĂ­. Nuance oba svÄ›ty propojuje, protoĹľe dodává AI Ĺ™ešenĂ­ ve zdravotnickĂ©m odvÄ›tvĂ­, a je prĹŻkopnĂ­kem AI v reálnĂ©m svÄ›tÄ›. Dříve například Nuance spolu vyvĂ­jelo jádro pro rozpoznávánĂ­ Ĺ™eÄŤi Siri. Dohoda samozĹ™ejmÄ› podlĂ©há obvyklĂ˝m regulaÄŤnĂ­m kontrolám, ale oÄŤekává se, Ĺľe bude uzavĹ™ena do konce tohoto roku.Â

Zdroj: engadget.com

