Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram v poslední době usilovně pracuje na změnách v rámci své sociální sítě. Nedávno představil funkci Reels, která přináší krátká videa na způsob TikToku. Nyní pracuje na end-to-end zabezpečení chatů, nové funkci Collab a audio a video hovorech. Podle tweetů leakera Alessandra Paluzziho je vidět, že již unikají první snímky připravovaných novinek.

Instagram připravuje nové funkce v rámci své aplikace

Instagram umožňuje uživatelům komunikovat pomocí zpráv Direct. Tyto zprávy by měly být nově zabezpečeny end-to-end šifrováním. První zmínky se objevily v únoru letošního roku. Od té doby došlo k několika změnám a nyní dochází k té zásadnější. Tlačítko pro zahájení šifrované komunikace bylo nahrazeno přepínačem.

Další novinkou by měla být funkce Collab. Jak se zdá, mohla by se co nevidět objevit v ostré verzi aplikace. V nabídce funkce Collab se objeví úvodní obrazovka s přehledem štítků, kde bude možné najít tematickou oblast, přizvat spolupracovníky a sdílet příběh s ostatními uživateli, kteří téma sledují. Bude možné přidat až 20 spolupracovníků a vytvořit událost pro sledující.

V neposlední řadě Instagram chystá také přidat možnost uskutečnit v aplikaci audio a video hovory. Snímky naznačují, že se se oznámení o začátku a konci hovorů budou zobrazovat v bublinách přímo v chatu. Oznámení bude také obsahovat tlačítko s možností zavolat zpět.

Zdroj: xda-developers.com



Domů » Články » Instagram – zabezpečený chat, Collab nebo audio a video hovory v přípravě

reklama reklama