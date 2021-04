Realme Buds Air 2 Neo přichází s aktivním potlačením šumu a rychlým nabíjením

Spolu s novými telefony C21 a C25 společnost realme představila také nová bezdrátová sluchátka Buds Air 2 Neo. Jedná se tedy o nástupce Buds Air Neo, takže nabízí aktivní potlačení šumu a řadu dalších skvělých funkcí.

Velmi jmenovitě zde máme čip Realme R2 spolu s podporou nejnovější verze Bluetooth 5.2. Sluchátka používají 10mm ovladače Bass Boost Driver, nový režim Bass Boost+, který dokáže poskytnout hlubší basy a jasnější stereo.

Sluchátka mají na svém povrchu dotykovou plochu, která slouží pro ovládání přehrávače. Mimo jiné zde máme herní režim s velmi nízkou latencí a slušnou výdrž baterie – výrobce uvádí až 28 hodin při použití dobíjecího pouzdra; bez pouzdra sluchátka vydrží pět hodin. Výrobce však implementoval rychlé nabíjení, takže za pouhých 10 minut získáte 3 hodiny přehrávání.

Buds Air 2 Neo mají ochranu IPX5, takže se nemusíte bát, že byste sluchátka během sportování například utopili v potu. Realme Buds Air 2 Neo bude v prodeji v barvách Active Black a Calm Grey. Cena sluchátek bude činit přibližně 53 dolarů, tj. cca 1 160 Kč bez DPH.

Zdroj: fonearena.com

