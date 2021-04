Android uživatelé už několik let chtějí, aby aplikace iMessage mohla být k dispozici i na jejich platformě. Dokonce se spekulovalo, že Apple opravdu hodlá svou aplikaci rozšířit i na další platformy. Proč se tomu ale nikdy nestalo a pravděpodobně ani nestane odhalil soudní spor mezi Epic Games a Applem.

Soudní spor odhalil, že uzamčení iMessage je tím hlavním důvodem. Původně byla služba spuštěna v roce 2011 v rámci iOS 5, zatímco Mac OS X se podpory dočkal až o rok později. Podle výpovědi Senior Viceprezidenta pro internetový software a služby Eddy Cue se Apple rozhodl nevyvíjet verzi pro Android, která by umožňovala křížovou kompatibilitu s iOS již v roce 2013.

Rozhodující slovo měli Craig Frederighi a Phil Schiller, kteří se razantně proti Android verzi postavili. A důvod byl zcela jednoduchý. Kdyby iMessage byl také na Androidu, Apple by tím otevřel hranice mezi rodiči a dětmi. Místo toho, aby rodič dítěti koupil iPhone a tím ho v iOS naučil, zvolil by pravděpodobně levnější cestu a zakoupil Android telefon.

Už v roce 2016 v Applu věděli, že pro přechod z iOS na Android je rozhodujícím faktorem právě iMessage. Díky této službě uživatelé raději v ekosystému Applu zůstanou, protože je pro ně klíčová. V průběhu let došlo k několika pokusům třetích stran přinést iMessage do systému Android, ale všechny byly nespolehlivé a vyžadovaly rozsáhlá řešení.

Zdroj: 9to5google.com

iMessage pro Android? Apple by tímto krokem krvácel

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!