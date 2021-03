Zdroj: Dotekomanie.cz

Zálohy chatu WhatsApp by mohly být nově opatřeny heslem

Podle informací uživatele WABetainfo vývojáři WhatsApp pracují na možnosti zabezpečení záloh chatů. Zálohy, které budou uloženy na cloudovém úložišti, by mohly být nově šifrovány heslem.

On-line záloha Whatsapp nově chráněná heslem?

Zálohy chatů, pakliže je tak nastaveno, jsou odesílány do cloudového úložiště iCloud, nebo Google Disk. Vedle toho se automaticky, off-line, ukládají do interního úložiště telefonu každý den. V telefonu je udržována sedmidenní historie záloh.

Podle WABetainfo by nově získaly zálohy end-to-end šifrování. To znamená, že bude nutné pro zálohu potvrdit telefonní číslo a nastavit minimálně osmimístné heslo. Následně při obnově zálohy do zařízení bude toto heslo požadováno.

Ačkoliv jsou chaty chráněny end-to-end šifrováním, zálohy v cloudu toto šifrování postrádaly. Za bezpečnost dat tak odpovídali poskytovatelé on-line úložiště. Pokud by poskytovatel on-line úložiště musel uživatelská data zpřístupnit orgánům činným v trestním řízení, data by tak nebyla nijak chráněna.

Tento krok, jak se zdá, je dalším z opatření, kterými se Facebook snaží reagovat na nedávné rozvířené vody kolem ochrany dat a soukromí ve službě WhatsApp. Rozhodně se jedná o krok správným směrem a posiluje důvěryhodnost služby. End-to-end šifrování zajišťuje to, že k datům záloh kromě dvou komunikujících stran, nemá přístup nikdo jiný.

Zatím není známo, kdy a zdali se tato funkce objeví v ostré verzi aplikace. Vzhledem k důvěryhodnosti uživatele WABetainfo se ale dá očekávat, že se této novinky v brzké době dočkáme.

Zdroj: theverge.com



Domů » Články » Zálohy chatu WhatsApp by mohly být nově opatřeny heslem

reklama reklama