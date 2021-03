WhatsApp pracuje na nové funkci

Pokud budete souhlasit s novými zásadami ochrany osobních údajů služby WhatsApp, abyste aplikaci mohli nadále používat, měli byste zbystřit. Máme tu totiž novou funkci, která v nejbližších dnech dorazí do vašich smartphonů.

WhatsApp po velmi dlouhou dobu umožňoval uživatelům používat pouze balíčky nálepek dostupné prostřednictvím jeho aplikace. To se ale velmi brzy změní. Služba totiž zavádí novou funkci, jenž vám umožní importovat balíčky nálepek třetích stran. Funkce je dle všeho už déle než měsíc testována a nyní se začíná rozšiřovat veřejnosti.

Možnost importu balíčků nálepek třetích stran je zatím k dispozici pouze v Brazílii, Indii a Indonésii, a WhatsApp musíte aktualizovat na verzi 2.21.5.6 (Android beta) a 2.21.40 (iOS).

Zdroj: phonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!