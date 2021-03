Vše, co potřebujete vědět o funkci Apple HomeKit Secure Video [sponzorovaný článek]

Pokud používáte iOS zařízení, možná jste zaslechli o jedné z nejnovějších vychytávek v aplikaci Domácnost – HomeKit Secure Video (HSV), neboli funkce zpracovávání videa v rámci Apple HomeKit ekosystému. V současné chvíli je na trhu jen několik kamer či domovních zvonků s podporou této funkce.

HomeKit Secure Video vs. Works with Apple HomeKit

Není HomeKit jako HomeKit. To, že na chytré kameře či domovním zvonku vidíte známé logo “Work with Apple HomeKit” ještě neznamená, že podporuje také funkci HomeKit Secure Video. Běžné homekitové produkty vám umožní zařízení přidat do aplikace Domácnost, ovládat přes Siri či využívat pohybový/zvukový senzor k automatizacím. Plné funkce HSV podporují ale pouze vybrané produkty, jako je například Indoor Camera VOCOlinc VC1 Opto, za velmi dostupnou cenu.

Co potřebujete pro rozjetí HomeKit Secure Videa

K plnému využívání HSV potřebujete:

iPhone, iPad nebo iPad touch s iOS 13.2 či novějším;

v něm aplikaci Domácnost pod vaším Apple ID, které používáte s iCloudem;

domácí centrum nastavené na HomePodu, HomePodu Mini, iPadu nebo Apple TV;

kameru s podporou HomeKit Secure Video;

v případě, že chcete záznamy ukládat, také tarif úložiště na iCloudu.

Veškerou práci odvede v tichosti domácí centrum

Zatímco nahrávání obrazu zajistí kamera, zpracování jeho obsahu probíhá uvnitř vašeho domácího centra (HomePodu, HomePodu Mini, iPadu nebo Apple TV), proto je pro využívání HSV nezbytné. Jde doslova o inteligentní centrum, které vyhodnocuje, kdo/co před kamerou stojí, a postará se o to, aby se zašifrované nahrávky bezpečně poslaly na váš iCloud.

Funkce rozpoznávání osob

Skvělou funkcí, kterou HSV nabízí, je Rozpoznávání osob (Face Recognition). V prvé řadě využívá vaši aplikaci Fotky, kde pojmenujete konkrétní uživatele a členy domácnosti. HSV se je následně pokouší rozeznat v záběru kamery. Systém zároveň ukládá všechny zaznamenané obličeje na kameře – ať už jsou, nebo nejsou ve vašich Fotkách. Ty následně přímo v Domácnosti můžete rovněž pojmenovat, aby je kamera rozeznala, až přijdou do záběru příště. Pro tuto funkci je nezbytné, aby byl člověk v záběru otočen obličejem.

Kromě toho umí HSV od sebe rozeznávat osoby, zvířata a dopravní prostředky. To se hodí v případě, kdy chcete dostávat upozornění pouze při pohybu člověka, nebo naopak pouze svého psa. Zároveň i na ose nahrávek uvidíte ikonku objektu (či člověka) v čase, kdy byl spatřen, a můžete si tento okamžik přehrát.

Funkce aktivních zón

Praktickou funkcí je výběr zóny aktivity, tedy konkrétního ohraničení v zorném poli kamery, ve kterém bude HSV detekovat pohyb. Sami si zvolte jedno nebo více polí, které vás zajímají, a následně dostávejte upozornění pouze o pohybu v tomto úseku.

Možnosti nahrávání záznamu a jeho sdílení

Sami si určete, kdy a za jakých podmínek kamera záznamy nahrává – zda při detekci každého pohybu nebo např. pouze při detekování lidí a zvířat. Režim nahrávání můžete podmínit i vaší (ne)přítomností v domácnosti.

Slovo Secure není v názvu HSV náhodou. Pro Apple je zabezpečení dat klíčové, proto záznam z kamery ukládá zašifrovaně po dobu 10 dní na váš iCloud účet a prohlížíte si ho přímo v aplikaci Domácnost na přehledné časové ose. Podmínkou je předplacený tarif 200Gb pro jednu kameru a 2TB pro až 5 kamer. Výhodou je, že videa reálně neukrajují žádný prostor z všeho iCloud úložiště.

K nahrávkám máte následně přístup skutečně jen vy a ten, komu je nasdílíte. Můžete zvolit, zda chcete sdílet pouze streaming kamery nebo i její záznamy.

Zkroťte si své notifikace

Myslete na to, že dostávat notifikace při skutečně každém pohybu může být velmi otravné. Domácnost proto nabízí poměrně podrobné nastavení, které můžete přizpůsobit svým potřebám. Nastavte si oznámení například pouze při detekci člověka, ve specifický čas nebo pouze v případě, že jste mimo domov vy či všichni členové domácnosti.

Vytvářejte automatizace na základě akce kamery

Na akci kamery můžete navázat také akci dalších chytrých zařízení. Nabízí se například rozsvícení žárovky, nebo zapnutí aroma difuzéru při detekování pohybu člověka.

Limit 5 kamer v rámci jedné Domácnosti

HSV aktuálně umožňuje mít pouze pět kamer v rámci jedné Domácnosti, ze kterých nahrává záznam. V případě, že v HomeKitu máte zařízení více, využijete přebývající kamery pouze ke streamování.

Nativní aplikace výrobců vám otevře další možnosti

Aplikace výrobců často nabízejí další funkce pro ovládání chytrých produktů. V případě indoor kamery VC1 Opto jde například o funkci vertikální a horizontální rotace kamery, nebo aktivace režimu soukromí v aplikaci VOCOlinc.

Novou kameru od značky VOCOlinc si můžete přeodobjednat na VOCOlinc.cz



