Redmi chystá svůj herní smartphone

Smartphony mají v dnešní době už i herní kategorii. Zatímco některé společnosti vybaví mobily softwarovým vylepšením a nazývají je herní, máme zde několik modelů, které jsou designovány od začátku jako herní. Příkladem mohou být modely jako Black Shark 4, Red Magic 6 a ROG Phone 5. Zřejmě se dočkáme nového hráče v tomto segmentu. Mělo by se jednat o společnost Redmi.

Redmi pro hráče?

Už se objevilo několik náznaků, že by společnost Redmi mohla představit herní smartphone, ale až nyní se objevují spekulace kolem specifikací. Asi nikoho nepřekvapí, že hardware bude orientován na rychlost, ale pokud byste čekali procesor Snapdragon 8xx, asi vás zklameme. Novinka by měla nabídnout Dimensity 1200 od společnosti Mediatek. Ten se sice nemůže rovnat nejvýkonnějšímu procesoru od Qualcommu, ale nabízí i tak dostatek výkonu, i na herní zařízení.

Samotný displej by měl být plochý a bude použita technologie AMOLED od Samsungu. Vzhledem k použitému procesoru a obsaženému grafickému čipu, může nabídnout maximálně 168Hz obnovovací frekvenci, ale očekáváme maximálně 144 Hz. Rozlišení panelu bude Full HD+.

O energii by se měla postarat baterie s kapacitou 5000 mAh a podporou 65W nabíjení. Spekulace také uvádí, že na přední straně bude v displeji malý otvor pro selfie kameru. Zatím by se dalo říci, že tyto specifikace nemusí odpovídat hernímu smartphonu, ale zdroj také uvádí, že mobil bude mít dedikovaná fyzická tlačítka na stranách mobilu pro lepší ovládání her.

Právě tato charakteristika může znamenat, že Redmi sice představí herní mobil, ale asi bude vycházet z novinek Black Shark 4 a Black Shark 4 Pro. Ostatně Redmi a Black Shark spadají pod Xiaomi. Otázkou je, proč by sesterské společnosti představovaly konkurenční herní mobily. Očekáváme, že herní mobil od Redmi bude hlavně lákat na cenu a Black Shark zůstane ve vyšší příčkách.

