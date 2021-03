Značka Xiaomi nabízí opravdu široký sortiment a dnes si představíme jeden její zajímavý produkt. Tím je Xiaomi Deerma Mop, který je nyní v akci a lze ho zakoupit s 86% slevou přímo v obchodě Cafago.com.

Xiaomi Deerma Mop DEM-TB900

Tento mop je velmi jednoduchý na použití. Stačí mu voda, kterou lze doplnit do nádrž o velikosti 0,28 litru. To mu vystačí na vyčistění plochy o velikosti až 100 metrů čtverečních. Právě vodu umí stříkat až 110 cm před sebe. Xiaomi mop je také velmi lehký. Díky tomu nabízí snadné ovládání a dostatečnou flexibilitu pro přístup do všech rohů nebo pod skříně.

Xiaomi Deerma Mop kupujte ZDE za 791 Kč

Samozřejmostí je snadné a rychlé odstranění i těch nejodolnějších nečistot, olejových skvrn nebo pigmentů v těžko přístupných koutech vašeho domova díky hadříku z uhlíkového mikrovlákna. Tento jednoduchý a účelný nástroj vám jistě pomůže doma v uklízení a lze jej také použít k čištění různých typů podlahových povrchů, jako je keramika, dřevo nebo mramor.

Zakoupíte ho přitom jen za 791 Kč na tomto odkazu. Normálně se přitom prodává za 5477 Kč, takže neváhejte. Výhodou je také doručení z německého skladu obchodu Cafago.com, takže vám dorazí během 3-5 pracovních dní a to máte poštovné zdarma.



Domů » Články » Odstraňte snadno a rychle nečistotu s Xiaomi Deerma Mop za pár stovek [sponzorovaný článek]

reklama reklama