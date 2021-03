GUG březen – Flutter on Air a mezinárodní týDEN žen

GUG.cz – jsme komunita lidí (dobrovolníků) se zájmem o nejnovější technologie. Jsme učitelé, podnikatelé, vývojáři, maminkatelky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, přednášky, workshopy a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Mrkněte na Google Keyword Blog a dozvíte se, jak náš člen Matěj Krček (GDG Brno) pomáhal tvořit spolu s Grow With Google videa (mají přes 300 000 zhlédnutí) o Google Workspace, nejen pro studenty. / Je to smutné, ale DevFest 2021 se definitivně konat nebude. Věnujte mu tichou vzpomínku. Nechtěli jsme akci přesouvat do online a ochudit vás o atmosféru založenou na osobním setkání. / Prvního „Dne pro neziskovky“ se zúčastnilo 550 z vás. Podle vašich reakcí se nám podařilo předat vám praktické informace a namotivovat vás začít pracovat s Google nástroji pro neziskovky. Za nás cíl splněn. Video z akce najdete na Youtube GUG.cz.

Mezinárodní týDEN žen

Flutter on Air – GDG Brno a GEG CR

Chcete mít krásné, rychlé a funkční mobilní aplikace jako jsou Google Ads, The New York Times nebo Alibaba? Chcete? Pak byste 10. března v čase od 17:00 do 19:00 měli „dorazit“ na první Flutter onAir konferenci a být mezi prvními, kdo umí Flutter v Česku. Registrace je zde (konference je zdarma).

TIPY A TRIKY

Náš Pavel Hodál má pro všechny učitele 13 tipů pro bezpečnější online výuku přes Google Workspace. / Google Meet teď umožňuje kontrolu mikrofonu a kamery než vstoupíte do online místnosti. / G Suite bude Google Workspace už i pro školy. Znamená to omezení datového limitu, ale bude to pořád luxusních 100 TB. Učebny nabídnou lepší formátování textu, v Google Meet bude možné vypnout zvuk všem najednou, mít více moderátorů atd. Všechny novinky zde. / Užitečná věcička v Google Sheets je nová hláška u filtrování. Pokud filtrujete ve sdílené tabulce, upozorní vás, že filtr ovlivní pohled všech, kteří s tabulkou pracují a nabídne rovnou vytvoření vlastního filtru, který ale neovlivní to, jak tabulku vidí ostatní.

RANDOM

„Hello world, first look at my forewer home“ tweetnul Perseverance Mars Roover poté co urazil 292,5 milionů mil vesmírem a přistál na Marsu. Lidi v NASA evidentně milují svou práci, zbytek lidstva miluje donuty. / Žijeme v době, kdy už i umí hrát videohry, lidé se mění na kočky na Zoom callech a do kina už taky asi nebudeme jenom chodit koukat na filmy. / Pokud vás baví deskovky, můžete je hrát i online. / O Yadada (které založili naši členové Denis Valášek a Dominik Šimoník) jsme psali v minulém vydání, teď o nich napsal CzechCrunch a radostí tančí i Masaryk.



Domů » Články » GUG březen – Flutter on Air a mezinárodní týDEN žen

reklama reklama