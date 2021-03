iPhone 14 Pro a iPhone SE 5G: už příští rok nastane velká změna

iPhone 14 Pro by mohl projít odvážnou změnou designu, alespoň to hovoří poslední analýza populárního leakera Ming-Chi Kua. Ten mimo jiné dodal, že příští vydání iPhone SE nabídne 5G mobilní připojení.

Začněme tím nejlevnějším modelem, o kterém tentokrát analytik hovořil. Jedná se o budoucí iPhone SE, který má údajně dorazit v první polovině příštího roku. Telefon by podporoval moderní 5G připojení, což je mobilní standard nové generace, jenž poprvé u Applu debutoval u řady iPhone 12. Apple by tak nabídl 5G podporu i v nižší cenové kategorii.

Pokud jde o design, telefon by si měl ponechat typické vlastnosti, tj. 4,7palcový displej a tvary připomínající iPhone 8. Samozřejmě největší změny dozrají v oblasti procesoru a 5G modemu. Pro uživatele by mohl být SE s 5G velice lákavým zbožím.

Zásadní změny se samozřejmě v tomto případě odehrají v horní části displeje. Tu už od iPhone X zdobí velký výřez, ve kterém jsou zabudovány veškeré potřebné komponenty pro Face ID. Ovšem v porovnání s konkurenčními výřezy působí iPhony směšně. Apple tedy plánuje začít nahrazovat současný design tzv. „novým designem displeje pro nový iPhone“. Jinými slovy, iPhone 14 Pro by měl nabídnout podobný design výřezu, jako třeba řada Galaxy.

Pravděpodobně tedy půjde o průstřel v displeji, ve kterém se bude nacházet přední fotoaparát. Ten by mimo jiné měl nabídnout automatické ostření. Designu se pochopitelně dočká celá produktová řada, včetně iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 mini a iPhone 14 Pro. S největší pravděpodobností dorazí nový design ve druhé polovině příštího roku.

Je ale možné, že první změny se odehrají už letos na podzim. iPhone 13 Pro by mohl přijmout tento nový design, zatímco řada iPhone 13 si zachová současnou podobu.

Zdroj: 9to5mac.com

