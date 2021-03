Huawei letos plánuje vstoupit na trh s elektromobily

Zdroj: Huawei

Společnost Huawei jistě není potřeba představovat. Většina z nás jí má spojenou s mobilními telefony. Podle aktuálních informací se ale čínská společnost chce letos prosadit i na trhu s elektromobily.

Huawei vstupuje na trh s elektromobily

Nedávno jsme mohli zaznamenat informaci, že do světa elektromobilů míří i společnost Apple. Podle informací agentury Reuters se chce přidat i Huawei. Elektromobily plánuje prodávat pod stejnou obchodní značkou. Tento krok se zdá být pochopitelným, jelikož prodeje mobilních telefonů výrazně klesly. Děje se tak v důsledku obchodních sankcí, které na společnost uvalily USA.

Huawei vede jednání se státní společností Changan Automobile a dalšími čínskými výrobci, kteří by měli zajistit výrobní procesy. Podle informací od zdrojů pohybujících se v oblasti vývoje by Huawei mohl přijít s prvními elektromobily již tento rok. Podle informací šéf spotřebitelské obchodní divize – Richard Yu, který společnost dovedl k obchodním úspěchům v oblasti výroby smartphonů, chce nyní přesunout zaměření společnosti právě do oblasti elektromobilů.

V Číně zažívá průmysl dodávající elektromobily obrovský nárůst. Očekává se, že růst bude v dalších letech dále posilovat. O vstupu Huawei do světa elektromobilů se v tuto chvíli mluví spíše jako o obchodní alternativě související s klesajícím prodejem mobilních telefonů. Huawei není jediným hráčem, který chce v této oblasti zkusit štěstí. Společnosti Foxconn a Baidu rovněž oznámily, že chtějí v této oblasti prorazit.

Huawei již získala v Číně čtyři patenty v oblasti elektromobilů. Rovněž má za sebou vývoj řešení v podobě automobilových softwarových systémů a senzorů. Vedle toho spolupracuje se společnostmi Daimler AG a General Motors, které již mají také zkušenosti v tomto odvětví. V roce 2019 Huawei představil světově první 5G komunikační hardware založený na čipu Balong 5000. V loňském roce uvedla čínská automobilka BYD elektromobil, který byl vybaven 5G komunikační technologií, která běžela právě na platformě HarmonyOS od společnosti Huawei.

Zdroj: pocketnow.com



Domů » Články » Huawei letos plánuje vstoupit na trh s elektromobily

reklama reklama