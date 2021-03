YouTube nabídne krátká 15sekundová videa i v Google Discover

YouTube začíná testovat tzv. Short videos (krátká videa) a další obsah v kanálu Discover. Potvrdila to nová beta verze.

Funkce samozřejmě bude vycházet z populární aplikace TikTok. Jednoduše tak karty budou obsahovat logo YouTube (v levém horním rohu obsahu), zatímco název videa bude umístěn v dolní části. Jakmile na obsah klepnete, otevře se hlavní část aplikace a s ní i nový přehrávač přes celý displej. Budete moci samozřejmě označit video jako „Líbí se mi / Nelíbí se mi“, sdílet jej, přidat komentář a podobně. Zajímavostí je, že se zde nebude nacházet žádná vyhledávací lišta. Jediným ovládáním bude přehrávání / pozastavení. Samozřejmě budete moci přejet prstem nahoru a tím přeskočit na další obsah, případně směrem dolů se vrátit zpět. To vše v části Google Discover.

Zkrácená videa na YouTube mají délku až 15 sekund a vytvářena jsou pomocí funkce, která je prozatím k dispozici jen v Indii. Tento nový „nástroj pro vytváření videí ve zkrácené formě“, který je přístupný z nabídky „Vytvořit“ (ve spodní liště aplikace), umožňuje během nahrávání vybrat hudbu, upravit rychlost a nastavit odpočítávání.

YouTube však vybízí všechny autory, aby nahrávali krátká vertikální videa v délce až 60 sekund, která jsou v názvu nebo popisu označena #Shorts.

Zdroj: 9to5google.com

