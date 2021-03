iOS 14.4.1 přináší důležité bezpečnostní záplaty

Společnost Apple vydala opravný instalační balíček v podobě iOS 14.4.1. Aktualizace přináší velice důležité bezpečnostní opravy, doporučujeme si ji tedy stáhnout co nejdříve. Instalaci provedete skrze aplikaci Nastavení na svém iPhonu.

Tato aktualizace poskytuje důležité opravy zabezpečení a je doporučena všem uživatelům, alespoň tak o balíčku hovoří Apple. Apple také doporučuje, abyste navštívili jeho webové stránky, kde detailně najdete podrobnosti, jaké části byly konkrétně aktualizovány.

iOS 14.4.1 opravuje například zranitelnost WebKitu, což je engine prohlížeče, který ovládá Safati a prohlížeče třetích stran. Majitelé iPhone 6s a novější, iPad Air 2 a novější, iPad mini 4 a novější a iPod touch (7. generace), by měli balíček nainstalovat, protože chyba způsobovala následující: „zpracování škodlivého webového obsahu mohlo vést ke spuštění libovolného kódu“.

