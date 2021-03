Huawei AppGallery roste, i počet vývojářů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Huawei stále musí řešit komplikace způsobené restrikcemi ze strany USA. Za celou dobu jde vidět, jak tato společnost investuje nemalé prostředky do mnoha sektorů, přičemž obchod s aplikacemi AppGallery vyžaduje největší pozornost. Jedná se totiž o alternativu k Obchodu Play od Googlu. Současně Huawei musí velmi rychle vyvíjet Huawei Mobile Services (HMS) pro vývojáře. Společnost se pochlubila čísly za rok 2020 a jde na nich vidět značný posun.

AppGallery na vzestupu

Dalo by se říci, že společnost Huawei uspěla tam, kde firmy Microsoft i BlackBerry selhaly. Samozřejmě tím myslíme vytvoření alternativního ekosystému, který by byl schopen konkurovat Obchodu Play od Googlu. Sice výrobce v poslední době nepředstavil mnoho smartphonů, tak i současné portfolio je značné.

Investice do AppGallery jdou vidět, jelikož v současné době Huawei registruje 2,3 milionu vývojářů, což je nárůst o 77 % oproti roku 2019. Nejvíce oblíbené hry jsou například AFK Arena, Asphalt 9: Legends, Clash of Kings a další. Co se týče distribuce aplikací, Huawei hlásí skok o 83 % v meziročním porovnání, přičemž konečné číslo je za rok 2020 přibližně 384 milionů. Firma se chlubí, že je to 500% nárůst.

Huawei dále uvádí, že počet měsíčních aktivních uživatelů je 530 milionů, což je povzbudivé číslo, ale zároveň zmiňuje, že počet registrovaných uživatelů je 42 milionů. I tak zde vidět skok, jelikož v roce 2019 jich byl jeden milion. Čísla jsou brána z regionů jako Evropa, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří, Střední východ a v Afrika.

Huawei se rozhodně umí pochlubit, ale ještě to neznamená, že by se firma mohla pouze radovat. Stále bude potřeba nemalých investic a nutnosti vyřešit problémů způsobených restrikcemi.

