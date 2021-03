Facebook testuje nové reklamy ve Stories

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální síť Facebook nabízí hned několik možností, jak mohou tvůrci vydělat peníze na svém publiku. Jednou z metod, kterou nyní Facebook testuje, je způsob, jak získat peníze přímo ze Stories. Někteří tvůrci budou moci do svých příběhů zapojit reklamy, které vypadají podobně jako samolepky. Například by tvůrce mohl do svého příběhu připojit nálepku s odkazem na místní firmu.

Během počátečního testu má k této možnosti přístup samozřejmě jen malý počet tvůrců. V blízké budoucnosti by se ale měla funkce rozšířit všem tvůrcům. Rovněž Facebook chystá tyto nálepky i pro krátká videa.

Doposud se reklamy objevovaly pouze ve videích, které měla alespoň tři minuty. Brzy se ale reklama zobrazí i v případě, že je video mnohem kratší – třeba 30 sekund. Stránky budou moci zobrazovat reklamy na kratších videích pouze tehdy, pokud splní určité požadavky, například mají celkovou dobu sledování 600 000 minut za posledních 60 dní a alespoň pět videí.

