Facebook mění pravidla kolem skupin

Sociální sítě mohou být velmi užitečné v propojování lidí v návaznosti na jejich koníčky, zájmy atd. Bohužel se v poslední době ukazuje, že sociální sítě jsou také místem pro dezinformace, šíření hoaxů a dokonce se zde najdou skupiny lidí, které podporují násilí nebo i další nebezpečný obsah. Facebook se proto rozhodl změnit bezpečnostní pravidla ve skupinách.

Porušování pravidel se nevyplatí

Facebook se snaží doporučit skupiny, které jsou populární nebo se blíží zájmům uživatele. Bohužel docházelo o k doporučování potenciálně škodlivých skupiny, takže došlo k rozhodnutí, že ze sekce doporučených budou odstraněny občanské a politické skupiny, stejně jako zcela nově vytvořené. Toto pravidlo bylo první zavedeno v USA, nyní se rozšiřuje v globálním měřítku. Samozřejmě se tato pravidla týkají i zdravotních skupin, případně takových, které opakovaně sdílí dezinfomrace.

Jakmile jakákoliv skupina začne porušovat pravidla, dojde ke snížení její hodnocení a posune se na dolní příčky doporučovaných skupin, případně nebude vůbec nabízena. Jakmile se zjistí porušování pravidel, dojde ke snížení oprávnění a dosahu obsahu. Samotné přitvrzování bude postupné, takže za první porušení se nemusí uživatelé obávat tvrdých postupů.

Další změna se týká těch uživatelů, kteří se budou chtít připojit do skupiny, která pravidelně porušuje pravidla. Uživatel bude před tímto faktem informován, než se připojí. Může se tak rozhodnout, jestli chce vstoupit či nikoliv. Facebook například také omezí pozvání do těchto skupin, respektive nebudou posílány upozornění na pozvání.

Jestliže skupiny bude tvořena uživateli, kteří v minulosti porušili pravidla, budou muset jejich příspěvky vždy schvalovat moderátoři. Pokud schválí i takový, který opět porušuje pravidla, může hrozit odstranění samotné skupiny.

Změny se nedotýkají jen skupin jako takových. Pakliže uživatel bude neustále porušovat pravidla Facebooku, může mu být odebráno právo zveřejňovat příspěvky ve skupinách, a to ve všech, do kterých je zapojen. Také nebude mít možnost zvát do skupin.

