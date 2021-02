Xiaomi Redmi Note 9T – v hlavní roli 5G [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Technologie 5G se stává stále dostupnější a my se tak dnes podíváme na Redmi Note 9T, což je zatím nejlevnější telefon právě s podporou sítí páté generace na českém trhu. Musel výrobce šetřit jinde, aby nabídl tak levný 5G telefon? Nebo se jedná o skvělou investici do budoucna? Na to se podíváme v dnešní recenzi.

Konstrukce

Redmi Note 9T se snaží zaujmout mírně netradičním fotoaparátem na zádech, který nabízí kruhový modul. Celé zařízení je však kromě čelní strany vyrobeno z plastu, přičemž právě zadní strana plynule přechází v boky. Záda mají však jinou povrchovou úpravy, která je příjemná a vroubkovaná.

Na výběr máte ze dvou barevných variant, a to námi testované černé anebo fialové. Čelní strana již tak originální není. Jako skoro každý druhý telefon má dnes průstřel v displeji, který je zde situován na levou stranu. Spodní rámeček pod displejem je mírně větší, jak to v této cenové hladině bývá zvykem.

Jedná se tak trochu o telefon ze staré školy – nabízí totiž stále 3,5mm jack nebo infračervený port pro ovládání domácí elektroniky. Zvlášť druhou zmíněnou funkci velmi oceňuji a je škoda, že ji dnes výrobci více nepoužívají. Naopak díky 3,5mm jacku můžete využít FM rádio, to už se moc často nevidí. Vespod je dále moderní USB-C.

Velice potěšující je přítomnost stereo reproduktorů. Druhý telefonní reproduktor hraje sice o trošičku méně hlasitěji, přesto je to mnohokrát lepší, než kdyby zde byl jen jeden. Kvalita zvuku odpovídá cenovce telefonu.

Celkově je hned po uchopení telefonu znát, že se jedná o levnější model. Plast působí zkrátka trochu lacině a ocenil bych alespoň kovový rám. Samsung telefony v podobné cenové hladině sice také používají plastovou konstrukci, přišly mi ale o něco luxusnější. Telefon je také relativně velký, žádný kompakt to není.

Displej

Zobrazovací panel nijak nezaujme, jedná se o obyčejný IPS panel o velikosti 6,53 palce. Jeho rozlišení činí 1080 x 2340, takže nabízí dostatečnou jemnost. Bohužel tyto parametry už mi přijdou dneska trochu málo, rád bych u telefonu s cenou kolem 7 tisíc viděl AMOLED panel. Vítaným plusem by byla i vyšší obnovovací frekvence, která zde má pouze 60 Hz.

Na displeji je z výroby aplikovaná folie. Nenáročný uživatel nebude mít s kvalitou zobrazení vůbec žádný problém. Pozornější člověk si však může všimnou menšího prosvítání okolo průstřelu předního fotoaparátu při zobrazení bílé barvy. To je ale relativně běžná věc u levnějších IPS panelů a průstřelu. Viditelnost na přímém slunečním svitu je průměrná.

Čtečku otisků prstů byste pod displejem hledali marně a je to dobře. Optické čtečky v displeji u levnějších telefonů nefungují vždy moc spolehlivě, alespoň z mojí zkušenosti. Xiaomi Redmi Note 9T má čtečku na boku a funguje perfektně. Je bleskurychlá a velmi spolehlivá. Ani si nevzpomínám, že bych někdy musel prst přiložit více než jednou pro odemčení.

Hardware

Uvnitř tepe nový procesor od Mediateku, u kterého jsem byl velmi zvědavý na jeho výkon v praxi. Jedná se o čip Dimensity 800U 5G vyrobený moderním 7nm procesem. Ten je navíc doplněný o grafický čip Mali-G57 MC3. Menším zklamáním je doplnění o pouhé 4 GB operační paměti, což je dnes již základ. Úložiště nabízí 64 nebo 128 GB a lze jej rozšířit paměťovými karty.

Při běžném používání je výkon a rychlost adekvátní. Samozřejmě top model bude trochu rychlejší, ale celkově je spouštění aplikací a odezva velmi dobrá. Jediný problém jsem měl u aplikace Messenger, která nabíhala občas opravdu dlouho.

5G sítě

Telefon podporuje 5G, což je jeho hlavním lákadlem. V současné době se jedná o nejlevější zařízení s 5G na českém trhu. A stojí to za to?

Nemyslím si, protože výrobce pravděpodobně kvůli ní obětoval jiné funkce. V současné době je pokrytí 5G ještě slabší, a především rychlost v této síti je z mých zkušeností u T-Mobilu vždy stejná jako v LTE. To vyplývá již ze samotné podstaty, kdy dnešní 5G typu NSA (Nesamostatný režim) u operátorů zatím používá řídící rovinu LTE.

Provedl jsem s Redmi Note 9T mnoho testů rychlost 5G a rychlost nikdy nepřekročila 300 Mbps download. Testování probíhalo především v pražském metru jak v tunelu, tak na stanicích, kde je dnes z mojí zkušenosti v Praze nejrychlejší 5G (minimálně u T-Mobilu). Při přepnutí na LTE na stejném místě jsem kolikrát naměřil vyšší rychlosti. To bych ale sváděl spíš na síť než na telefon. Podobný paradox jsem totiž pozoroval i u jiných telefonů.

Podpora 5G je tak sice moc pěkná na papíře, ale v současnosti ji nepotřebujete. Ještě minimálně 3-4 roky si plně vystačíte s LTE a předpokládám, že za tu dobu si většina uživatelů koupí nový telefon.

Výdrž baterie

Velmi pozitivní dojem na mě zanechala výdrž baterie. Telefon ukrývá 5000mAh akumulátor, přičemž výdrž je opravdu skvělá. Dva dny jsem na jedno nabití fungoval zcela běžně. Doba zapnutého displeje (screen-on-time) se pohybovala při mém využívání okolo 6-7 hodin, což je vynikající.

Rychlé nabíjení probíhá maximálně výkonem 18 W a plnou baterii budete mít zhruba za 2 hodiny. Do 80 procent se telefon nabíjí stylem 1 % za 1 minutu, pak to samozřejmě trochu zpomalí. V balení dostanete 18W adaptér do zásuvky (je smutné, že dnes a v budoucnu si budeme muset této samozřejmé věci stále více vážit).

Systém

Uvnitř na pozadí MIUI 12 se schovává starší Android 10, který vyšel už před 1,5 rokem. Radši bych tu tedy viděl už Android 11, který vyšel již vloni v září. Překvapilo mě, že ve výchozím stavu zde na MIUI 12 není rozdělena notifikační lišta na notifikace a ovládací centrum, ale je vše pěkně při starém v jednom.

Systém jako takový nabízí opravdu široké možnosti přizpůsobení a velmi agresivně uspává aplikace na pozadí. Za to možná může také menší operační paměť 4 GB, nicméně viním spíše systém. Ten opravdu skoro hned po zavření aplikaci natvrdo ukončí. V nastavení lze toto přizpůsobit a omezit. Přesto při vypnutí tohoto spoření baterie mi notifikace z Messengeru chodily třeba s 2hodinovým zpožděním.

Velmi mě nepotěšily reklamy integrované do systému. Po instalaci každé aplikace na vás vyskočí okno, které se tváří jako antivirová kontrola instalace. Ukazuje vám však reklamu. Zbavíte se jich vypnutím kontroly instalace ve vestavěné aplikaci Optimalizace – Kontrola zabezpečení. Také v této a mnoho dalších vestavěných aplikací ale občas narazíte na reklamu. Jako mínus považuji také předinstalované aplikace Amazon Shopping, LinkedIn nebo Aliexpress.

Fotoaparát

V pěkném modulu fotoaparátu na zádech na první pohled vidíte tři fotoaparáty. Nenechte se ale oklamat, v podstatě je tam jen jeden. Hlavní snímač nabízí 48 MPx a clonu f/1.8. Pak tu máme makro snímač s mizerným rozlišením 2 MPx, který v praxi nevyužijete, a nakonec to zakončuje 2 MPx snímač hloubky. Ten je v podstatě úplně k ničemu. Je tedy velká škoda, že tu není ultra širokoúhlý fotoaparát nebo teleobjektiv.

Den

Nicméně hlavní fotoaparát podává velmi slušné výsledky vzhledem k ceně. Jediný problém jsem měl z počátku s tím, že HDR je ve výchozím stavu vždy vypnuté. Automatické HDR si musíte zapnout, a aby si to telefon pamatoval, je nutné aktivovat také přepínač „Uložit předchozí režim“.

Makro

Normální vs noční režim

Redmi Note 9T nabízí také noční režim. Paradoxně s ním však telefon fotí hůře než bez jeho použití. Snímky s ním jsou strašně moc rozpité a ztrácí detaily.

Normální režim – noc

Video je nahráváno maximálně ve 4K při 30 snímcích za sekundu a stejně jako v režimu 1080p 60 fps je zde špatná stabilizace obrazu. To je ale problém snad všech telefonů s podobnou cenovkou. Naopak elektronická stabilizace při nahrávání v 1080p 30 fps je velmi povedená a funguje skvěle.

Zhodnocení – Redmi Note 9T – recenze

Dnes recenzovaný model ve mně zanechal rozpačité dojmy. V některých oblastech opravdu vyniká a v jiný je naopak konkurence lepší. Redmi Note 9T má výbornou výdrž baterie, perfektní spolehlivou čtečku otisků prstů, 5G do budoucna nebo třeba stereo reproduktory. Fotoaparát fotí slušně s dostatkem detailů, jen je tu bohužel pouze jeden použitelný snímač.

Naopak jako mínus vidím menší kapacitu operační paměti, velkou kritiku si zaslouží integrované reklamy v systému a celkově je tu trochu nutnost si s MIUI trochu vyhrát, aby vše běhalo na sto procent. Nepotěší také přítomnost Androidu 10, který vyšel před 1,5 rokem a už dnes vyhlížíme Android 12.

Redmi Note 9T by podle mě mohla být super koupě, pokud by byl telefon o tisícovku levnější. Prodává se však za cenu 6500 nebo 7000 Kč dle varianty úložiště. Konkurence je v této cenové hladině velmi silná a snad všechna nabízí ultra širokoúhlý fotoaparát. Většina z nich má také větší RAM. Redmi dost zatopí i modely z vlastní stáje jako Mi 10T Lite.

Velmi silným (asi nejsilnějším) konkurentem je realme 7 5G se stejným procesorem, které je sice o pár stovek dražší, ale nabízí větší RAM, 120 Hz displej nebo ultra širokoúhlý fotoaparát. V případě 5G telefonů můžete mít za podobnou cenu také Moto G 5G se Snapdragonem 750G a opět větší RAM a ultra širokoúhlým foťákem, nebo dokonce model z vlastní stáje Xiaomi Mi 10 Lite 5G se Snapdragonem 765G a 6GB pamětí.

Klady

Připraven na budoucnost s 5G

Stereo reproduktory

Velmi rychlá a spolehlivá čtečka otisků prstů

Skvělá výdrž baterie

Zápory

Jen jeden použitelný fotoaparát, chybí ultra širokoúhlý

Reklamy v systému

Pouze LCD IPS 60Hz displej

Občas chodí notifikace se zpožděním



Domů » Články » Xiaomi Redmi Note 9T – v hlavní roli 5G [recenze]

reklama reklama