Připravovaný Redmi Note 10 by mohl přijít s AMOLED displejem

Chystaný model Redmi Note 10 od čínské společnosti Xiaomi o sobě zase dává vědět. Je to zhruba měsíc, co jsme vás informovali o tom, že 4G varianta nového modelu prochází certifikací. Poodhalili jsme také střípky specifikací, které by Redmi Note 10 mohl přinést.

Note 10 a AMOLED

Nyní se objevují další informace týkající se displeje. Na indických stránkách Redmi se objevila anketa, která vybízí komunitu k hlasování, jakou variantu displeje by u nového modelu uvítali. Mezi možnostmi se objevila již avizovaná IPS verze s obnovovací frekvencí až 120 Hz, ale také verze s AMOLED technologií. Jak je patrné z obrázku, přes 88 % hlasujících by bylo pro AMOLED variantu.

Mohlo by to tedy znamenat, že by Redmi Note 10 mohl přijít i s AMOLED variantou. Je dost možné, že bude více variant. Levnější méně vybavené verze s IPS displejem a podporou 4G sítě a vybavenější varianta s vyšším výkonem, AMOLED displejem a podporou 5G sítí. Nedávno zveřejněné informace říkají, že by pro indický trh mohly přijít až čtyři varianty: Redmi Note 10 4G, Note 10 5G, Note 10 Pro 4G a Note 10 Pro 5G.

Zatím se jedná o kusé informace, ale další novinky na sebe jistě nenechají dlouho čekat. Společnost Xiaomi je známá tím, že na trh dodává dobře vybavené telefony s nejmodernějšími technologiemi za dostupné ceny což dokazuje i český trh, kde například skvěle vybavený Redmi Note 9 Pro přijde na zhruba 6 tisíc korun.

Redmi Note 10 Pro dává o sobě znát

